У государства нет денег на содержание маленьких гимназий

- Эти гимназии, где во всей гимназической ступени учится 30-40 учеников, очень дорогие. Там значительная часть денег из зарплаты учителей, в том числе за счет основной школы, фактически уходит на содержание гимназий. Мы должны признать, что финансово не можем позволить себе такие гимназии, - сказала Каллас в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.