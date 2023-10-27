У государства нет денег на содержание маленьких гимназий

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, большой проблемой в финансировании системы образования в Эстонии является плохо организованная сеть школ, расходы на которую съедают ресурсы, которые можно было бы направить на повышение заработной платы учителей, пишет rus.err.
- Эти гимназии, где во всей гимназической ступени учится 30-40 учеников, очень дорогие. Там значительная часть денег из зарплаты учителей, в том числе за счет основной школы, фактически уходит на содержание гимназий. Мы должны признать, что финансово не можем позволить себе такие гимназии, - сказала Каллас в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.
При этом министр добавила, что закрытие школ с шестью классами на самом деле не даст экономии расходов, которая позволила бы повысить зарплаты учителям, потому что такие школы, по словам Каллас, обходятся дешевле всего.