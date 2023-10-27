Эстонские пограничники успешно противодействуют нелегальной миграции на границе с Беларусью

За восемь дней команда Департамента полиции и пограничной охраны ESTPOL8 предотвратила попытки проникнуть в Латвию 138 нелегальных мигрантов, сообщает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
В задачи эстонской группы входит участие в наземном патрулировании на границе Латвии, наблюдение с помощью дронов и мониторинг ситуации.
По оценке властей Латвии, миграционное давление из Беларуси в направлении Латвии продолжается, поэтому помощь соседей из дружественных стран будет актуальна и в дальнейшем. Эстонские полицейские подтверждают, что работы на границе у них хватает.
- Наиболее распространены попытки перелезть через пограничный забор - перерезают проволочное заграждение, пытаются манипулировать различными действиями. Два дня назад была ситуация, когда приехала группа из 20 человек и перерезала провода камер. Но потом они вернулись, - рассказал руководитель третьей ротации ESTPOL8 Никита Головин.