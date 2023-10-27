Эстонские пограничники успешно противодействуют нелегальной миграции на границе с Беларусью

В задачи эстонской группы входит участие в наземном патрулировании на границе Латвии, наблюдение с помощью дронов и мониторинг ситуации.

По оценке властей Латвии, миграционное давление из Беларуси в направлении Латвии продолжается, поэтому помощь соседей из дружественных стран будет актуальна и в дальнейшем. Эстонские полицейские подтверждают, что работы на границе у них хватает.