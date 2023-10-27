ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Повышения НСО с большей тревогой ждут избиратели Центристской партии и EKRE

Если посмотреть на партийные предпочтения, то наибольшее количество тех, кто говорит, что повышение налога не повлияет на их покупательское поведение, находится среди избирателей Партии реформ (64%) и Эстония 200 (54%). Однако меньше всего их среди избирателей EKRE (21%) и Центристской партии (22%). Почти каждый второй избиратель Центристской партии и EKRE в настоящее время планирует больше откладывать, чтобы справиться с повышением налогов в следующем году, а каждый четвертый из их избирателей также планирует заранее купить товары до конца года.

Почти 18% жителей говорят, что планируют закупить промышленные товары и продукты длительного хранения заранее до конца года, а каждый третий житель считает, что повышение налога вообще не повлияет на их покупательское поведение.

Среди тех, для кого повышение налога не влияет на покупательское поведение, больше мужчин (36%) и 50-74-летних (39%), чем в среднем. По региональному распределению среди них меньше среднестатистических жителей Ида и Ляэне-Вирумаа. Согласно опросу, последние более чувствительны к повышению налогов, и среди них больше среднего (24%), которые планируют покупать товары заранее.