В Эстонии резко выросло число госпитализированных с коронавирусом, один человек скончался

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 814 новых случаев заражения COVID-19, что на 35,9% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1659 тестов на коронавирус, из которых 9,5% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 86 пациентов (неделей ранее 38) с коронавирусом.