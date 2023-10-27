В Эстонии резко выросло число госпитализированных с коронавирусом, один человек скончался

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло на 36%, заметно больше стало и пациентов с COVID-19 в больницах, сообщает rus.err.
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 814 новых случаев заражения COVID-19, что на 35,9% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
Всего за минувшую неделю в стране сделали 1659 тестов на коронавирус, из которых 9,5% оказались положительными.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 86 пациентов (неделей ранее 38) с коронавирусом.
За неделю скончался один пациент с коронавирусом.