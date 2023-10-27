Потомок основателя Кренгольмской мануфактуры откроет в Нарве свою персональную выставку

Неделя Северных стран, в рамках которой запланированы десять различных мероприятий, посвященных культуре и образу жизни Северных стран, будет проходить в Нарве с 1 по 9 ноября.

- Выставка "Проект Людвига Кноопа", открывающая неделю, - это дань уважения Кренгольмской мануфактуре и наследию ее основателя, - рассказывает Евгений Тимощук, организатор Недели Северных стран и координатор программ Нарвского филиала Совета министров Северных стран. - Исторический комплекс Кренгольмской мануфактуры является частью идентичности города, и мы рады увидеть историю фабрики глазами Хелены Кнооп, потомка Даниэля Дитриха Кноопа, брата барона Людвига Кноопа, основавшего Кренгольмскую мануфактуру.

Тимощук напомнил, что Хелене Кнооп впервые посетила Кренгольмскую мануфактуру весной 2022 года и с той поры посвятила себя созданию выставки и сборам наследия. Художница возрождает прошлое через картины, опираясь на исторические события и воспоминания своей семьи.

Хелене Кнооп в Нарве в 2022 году. Фото: Põhjamaade nädal Narvas

Более масштабная цель Недели Северных стран - подчеркнуть ценности, благодаря которым Северные страны стали одним из самых счастливых и ответственных регионов в мире, отмечает Тимощук. Программа мероприятий разнообразна: в течение недели будет проведено несколько мероприятий, в том числе бранч, посвященный популярному датскому блюду смёрребрёд, вечер кино и увлекательный семейный день.