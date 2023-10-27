Потомок основателя Кренгольмской мануфактуры откроет в Нарве свою персональную выставку

Ежегодная Неделя Северных стран в Нарве в этот раз начнется с открытия персональной выставки Хелены Кнооп, норвежской художницы и потомка основателя Кренгольма.
Неделя Северных стран, в рамках которой запланированы десять различных мероприятий, посвященных культуре и образу жизни Северных стран, будет проходить в Нарве с 1 по 9 ноября.
- Выставка "Проект Людвига Кноопа", открывающая неделю, - это дань уважения Кренгольмской мануфактуре и наследию ее основателя, - рассказывает Евгений Тимощук, организатор Недели Северных стран и координатор программ Нарвского филиала Совета министров Северных стран. - Исторический комплекс Кренгольмской мануфактуры является частью идентичности города, и мы рады увидеть историю фабрики глазами Хелены Кнооп, потомка Даниэля Дитриха Кноопа, брата барона Людвига Кноопа, основавшего Кренгольмскую мануфактуру.
Тимощук напомнил, что Хелене Кнооп впервые посетила Кренгольмскую мануфактуру весной 2022 года и с той поры посвятила себя созданию выставки и сборам наследия. Художница возрождает прошлое через картины, опираясь на исторические события и воспоминания своей семьи.
Более масштабная цель Недели Северных стран - подчеркнуть ценности, благодаря которым Северные страны стали одним из самых счастливых и ответственных регионов в мире, отмечает Тимощук. Программа мероприятий разнообразна: в течение недели будет проведено несколько мероприятий, в том числе бранч, посвященный популярному датскому блюду смёрребрёд, вечер кино и увлекательный семейный день.
Помимо культурных мероприятий, Неделя Северных стран также предлагает участникам практический опыт: профессиональный организатор пространства Анна Мелешко поделится советами и приемами, как использовать элементы нордического образа жизни для создания благополучия и порядка в доме.
В рамках недели также пройдет конкурс "зеленых" идей, ориентированный на молодежь Ида-Вируского уезда, целью которого является вдохновить следующее поколение новаторов в сфере экологии. В рамках информационного дня образовательной программы "Nordplus" будет представлена ценная информация о различных возможностях сотрудничества с Северными странами в сфере образования.
- С полной программой Недели Северных стран можно ознакомиться на сайте www.norden.ee и на странице в Facebook.
- Подавляющее большинство мероприятий Недели Северных стран для публики бесплатны, в некоторых случаях требуется предварительная регистрация.
- Неделя Северных стран проводится под эгидой эстонского представительства Совета Министров Северных стран и в сотрудничестве с партнерами: посольствами Северных стран в Эстонии, Институтом Финляндии, Нарвской центральной библиотекой, ТОО "Narva Gate", Департаментом образования и молодежи, NART, Тартуским университетом, кафе "Alex", "Valge kõrvits" и "Muna", Нарвским Молодежным центром, компанией "Brand Effect" и городом Нарва.