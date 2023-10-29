ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Государство указало место защитникам красных памятников

В конечном итоге можно сказать, что перенос памятников прошел спокойно, да и дальнейшие попытки некоторых активистов разжечь на этой почве волнения плодов не принесли. Однако полиция сумела на сей раз устранить самых ярых борцов, а ее последующие шаги всячески давали активистам понять, что государство на этот раз будет действовать решительно и строго. В результате мы и сейчас видим, как использующие российскую символику получают без долгих разговоров штрафы, некоторые активисты высланы из страны, а ведущие фигуры созданного при поддержке Кремля движения "KOOS" ("Вместе") находятся в тюрьме предварительного следствия.

В сегодняшнем "Северном побережье" можно прочитать о том, как полиция аннулировала также разрешение на оружие у некоторых защитников танка, обосновав это тем, что данные люди угрожают безопасности Эстонии. Знаковым при этом является то, что с таким толкованием со стороны полиции согласился и суд, который счел, что, призывая публично выступать против переноса памятника-танка, эти люди противопоставляли себя эстонскому государству. Суд отметил, что полиция учла практический опыт прошлого касательно того, что происходит, если рациональные профилактические меры не применяются и угроза недооценивается, подразумевая здесь апрельские волнения 2007 года, когда как в Таллинне, так и в городах Ида-Вирумаа буянили и громили в ответ на перенос Бронзового солдата из центра столицы. На этот раз полиция действовала, чтобы предотвратить возможные волнения, каждым своим шагом давая понять, что сопротивление власти в этой напряженной ситуации будет иметь последствия. Лишение разрешения на оружие - одно из таких последствий.