В понедельник в центре Йыхви откроется новое кафе-пекарня

В настоящее время у "Agdeck" есть небольшой кулинарный магазин, кафе и паб в том же здании, что и отель "Wironia", по адресу: Раквере пыйк, 5. Для новой кондитерской "Agdeck" приобрел соседнее здание, построенное в 1995 году семьей Ворониных для первого современного ресторана быстрого питания в этом регионе. Позже в том же здании действовало казино. В последние годы здание не использовалось.

По словам одного из владельцев АО "Agdeck" Сулева Реэло, в новом здании "Agdeck" значительно расширит свой существующий кондитерский бизнес. "Нынешние помещения явно стали тесными", - отметил он.

По словам Реэло, растущий спрос на свежую хлебобулочную продукцию стимулирует расширение хлебопекарного бизнеса. "Люди все больше хотят пироги и кондитерские изделия, выпеченные на месте. Ведь у них совершенно другой вкус, чем у разогретой замороженной выпечки, которая продается в крупных магазинах", - сказал он, добавив, что в новом здании ассортимент продукции расширится.