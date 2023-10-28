Самоуправления Ида-Вирумаа хотят получить себе половину денег, которые добавятся в результате планируемого повышения экологических налогов.
Для подписчиков
Ида-вируские самоуправления хотят получать половину денег, добавляющихся с повышением экологических налогов
Ида-вируские самоуправления поддержат повышение налогов на загрязнение окружающей среды в случае, если половина средств, получаемых дополнительно в результате повышения всех связанных со сланцем налогов, будет направляться обратно в уезд - такова точка зрения Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС), представленная на этой неделе всем партиям Рийгикогу.