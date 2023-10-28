Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Ида-вируские самоуправления хотят получать половину денег, добавляющихся с повышением экологических налогов

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook
Comments
Объемы сланцедобычи в этом году были чрезвычайно маленькими, а если в следующем году не начнет работать новый завод масел, то сланца потребуется еще меньше и поэтому сократятся также доходы ида-вируских самоуправлений.
Объемы сланцедобычи в этом году были чрезвычайно маленькими, а если в следующем году не начнет работать новый завод масел, то сланца потребуется еще меньше и поэтому сократятся также доходы ида-вируских самоуправлений. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самоуправления Ида-Вирумаа хотят получить себе половину денег, которые добавятся в результате планируемого повышения экологических налогов.

Ида-вируские самоуправления поддержат повышение налогов на загрязнение окружающей среды в случае, если половина средств, получаемых дополнительно в результате повышения всех связанных со сланцем налогов, будет направляться обратно в уезд - такова точка зрения Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС), представленная на этой неделе всем партиям Рийгикогу.

Половина добавляющихся денег - в Ида-Вирумаа

Facebook
Comments

Ключевые слова

Экономика
Наверх