Ида-вируские самоуправления хотят получать половину денег, добавляющихся с повышением экологических налогов

Объемы сланцедобычи в этом году были чрезвычайно маленькими, а если в следующем году не начнет работать новый завод масел, то сланца потребуется еще меньше и поэтому сократятся также доходы ида-вируских самоуправлений.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik