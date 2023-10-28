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Старейшина Тойлаской волости Эве Эаст: о шестилетней школе даже речи не идет

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Родители и выпускники, желающие сохранить в Тойла гимназическую ступень, приветствовали прибывших на заседание членов волостного собрания плакатами.
Родители и выпускники, желающие сохранить в Тойла гимназическую ступень, приветствовали прибывших на заседание членов волостного собрания плакатами. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду собрание волости Тойла согласилось с тем, что волостное управление может обсудить с Министерством образования и науки вопрос о принятии предложения государства относительно строительства нового школьного здания, не исключая при этом сохранения гимназической ступени.

Министерство образования и науки 13 июня направило волости Тойла предложение начать переговоры о реорганизации существующей в волости образовательной инфраструктуры, что будет означать возможное завершение обучения на гимназической ступени в Тойлаской гимназии и создание основной школы на 135 мест, поддерживающей современную концепцию обучения.

Волость не должна принимать первоосновное предложение министерства, об этом говорилось на собрании, созванном родителями и выпускниками Тойлаской гимназии во вторник, перед заседанием волостного собрания.

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