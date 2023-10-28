Старейшина Тойлаской волости Эве Эаст: о шестилетней школе даже речи не идет

В среду собрание волости Тойла согласилось с тем, что волостное управление может обсудить с Министерством образования и науки вопрос о принятии предложения государства относительно строительства нового школьного здания, не исключая при этом сохранения гимназической ступени.
Министерство образования и науки 13 июня направило волости Тойла предложение начать переговоры о реорганизации существующей в волости образовательной инфраструктуры, что будет означать возможное завершение обучения на гимназической ступени в Тойлаской гимназии и создание основной школы на 135 мест, поддерживающей современную концепцию обучения.