Люганузеская волость - одно из пяти самоуправлений, среди которых Министерство обороны выбирает наиболее подходящее для размещения парка оборонной промышленности, основной деятельностью в котором станет производство боеприпасов.
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В Люганузеской волости может появиться оборонно-промышленный парк для производства боеприпасов
Наряду с Ляэне-Харьюской, Раквереской и Виру-Нигулаской волостями, а также с территорией города Пярну Люганузеская волость является одним из пяти мест, отобранных после первичного анализа, в проведении которого участвовали также Департамент защиты прав потребителя и технического надзора и Министерство регионального развития и сельского хозяйства.