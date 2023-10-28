В Люганузеской волости может появиться оборонно-промышленный парк для производства боеприпасов

Наряду с Ляэне-Харьюской, Раквереской и Виру-Нигулаской волостями, а также с территорией города Пярну Люганузеская волость является одним из пяти мест, отобранных после первичного анализа, в проведении которого участвовали также Департамент защиты прав потребителя и технического надзора и Министерство регионального развития и сельского хозяйства.