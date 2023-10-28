Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

В Люганузеской волости может появиться оборонно-промышленный парк для производства боеприпасов

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook
Comments
Одним из возможных мест для будущего производства боеприпасов может стать сланцевый разрез "Põhja-Kiviõli", расположенный между Кивиыли и Сонда.
Одним из возможных мест для будущего производства боеприпасов может стать сланцевый разрез "Põhja-Kiviõli", расположенный между Кивиыли и Сонда. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеская волость - одно из пяти самоуправлений, среди которых Министерство обороны выбирает наиболее подходящее для размещения парка оборонной промышленности, основной деятельностью в котором станет производство боеприпасов.

Наряду с Ляэне-Харьюской, Раквереской и Виру-Нигулаской волостями, а также с территорией города Пярну Люганузеская волость является одним из пяти мест, отобранных после первичного анализа, в проведении которого участвовали также Департамент защиты прав потребителя и технического надзора и Министерство регионального развития и сельского хозяйства.

Сто рабочих мест

Facebook
Comments

Ключевые слова

Экономика
Наверх