ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Март Вырклаэв

Март Вырклаэв поначалу присоединился к смешанному хору своих однопартийцев, заявив, насколько безответственным было решение предыдущего руководства "Eesti Energia" и правительства Юри Ратаса о строительстве этого завода масел. После встречи с руководством "Eesti Energia" в прошлую пятницу некоторые вещи, вероятно, стали ясны и ему.

Неизвестно, насколько Вырклаева, который в силу занимаемой должности является также единственным участником общего собрания "Eesti Energia", заботят проблемы тех сотен ида-вирумааских семей, которые из-за остановки строительства завода масел могут потерять работу и текущий доход (об этом он пока ничего не говорил). Однако как министр финансов он понимает, что работающий завод приносит деньги в бюджет и окупает инвестиции. Поэтому он тоже перешел в лагерь, поддерживающий введение этого завода в эксплуатацию.