СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Рукоприкладство в Нарве и Ахтме

Полицейские задержали драчуна.

В тот же день полиция получила сообщение, что на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 65-летний мужчина в ходе конфликта ударил 67-летнего.

Для расследования случившегося начаты уголовные производства.

В Йыхви украли телефон

Полиция начала уголовное производство по факту пропажи телефона, забытого 45-летней женщиной в баре на улице Сомпа в Йыхви. Когда она позднее вернулась в бар, телефона там уже не было. Причиненный кражей ущерб составляет 1100 евро.

Самокатчик врезался в автомобиль

В разгар дня 25 октября у дома №8 на улице Каяка в Силламяэ 47-летний мужчина врезался на электросамокате в припаркованный там легковой автомобиль "Mazda 6" и упал. Самокатчика доставили в больницу.