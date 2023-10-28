СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Рукоприкладство в Нарве и Ахтме

26 октября в полицию сообщили, что в Нарве в квартире на улице Кивилинна находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний мужчина ударил свою супругу.
Полицейские задержали драчуна.
В тот же день полиция получила сообщение, что на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 65-летний мужчина в ходе конфликта ударил 67-летнего.
Для расследования случившегося начаты уголовные производства.
В Йыхви украли телефон
Полиция начала уголовное производство по факту пропажи телефона, забытого 45-летней женщиной в баре на улице Сомпа в Йыхви. Когда она позднее вернулась в бар, телефона там уже не было. Причиненный кражей ущерб составляет 1100 евро.
Самокатчик врезался в автомобиль
В разгар дня 25 октября у дома №8 на улице Каяка в Силламяэ 47-летний мужчина врезался на электросамокате в припаркованный там легковой автомобиль "Mazda 6" и упал. Самокатчика доставили в больницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.