КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Взгляд в будущее Moller Auto Viru: Знакомьтесь с нашим новым руководителем - Романом Шиндиным, генеральным директором представительства в Йыхви

Фото: mollerauto.ee

Видение и изменения

Мы спросили нового генерального директора о его видении деятельности Moller Auto Viru. Он объясняет: "Прежде всего, я хотел бы поблагодарить предыдущее руководство, которое создало отличную команду, в которую входят лучшие специалисты в своей области и прекрасные коллеги. В Вируском представительстве мы, конечно же, продолжим предоставлять официальные гарантийные и сервисные услуги для Škoda, Volkswagen и Audi, а также продажу новых автомобилей Škoda и Volkswagen. Мы уже начали изменения в ассортименте подержанных автомобилей и планируем расширить наш автопарк в будущем, чтобы предоставить клиентам еще больший выбор различных марок автомобилей, ценовых категорий и соответствия потребностям наших клиентов".

Фото: mollerauto.ee

Цели и планы развития на следующие 5 лет

Новый генеральный директор поставил перед собой главную цель на следующие 5 лет: сохранить, мотивировать и развивать команду. Он хочет, чтобы Moller Auto Viru стал крупнейшим в продаже подержанных автомобилей среди четырех ближайших областей. Он также стремится обеспечить удовлетворенность клиентов в обслуживании, ремонте и продаже автомобилей трех марок, а также стать лидером в продаже новых автомобилей в регионе.

Смелые идеи и отличия среди конкурентов в регионе