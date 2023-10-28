Иногда наш путь в жизни ведет нас вперед, а иногда он возвращает нас обратно домой. Так случилось с новым генеральным директором Moller Auto Viru Романом, который принес с собой из своего предыдущего опыта и карьерного развития не только знания и страсть к автомобилям, но и увлекательные планы для будущего компании Moller.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Взгляд в будущее Moller Auto Viru: Знакомьтесь с нашим новым руководителем - Романом Шиндиным, генеральным директором представительства в Йыхви
Мы встретились с новым руководителем в офисе Moller Auto Viru, где он рассказал нам свою историю и поделился своим видением будущего компании, а также рассказал нам немного о себе.
Итак, кто же такой новый руководитель Moller Auto Viru?
Роман родом из Ида-Вирумаа. После окончания средней школы его привлекла быстрая жизнь большого города и потенциал развития карьеры. Но тяга к родному краю привела его обратно в Ида-Вирумаа, и Moller Auto Viru открыл перед ним новые горизонты. Почему именно Moller? Роман объясняет: "Работая в Moller, я обнаружил, что это не просто рабочее место, а гораздо большее, чем просто рабочие отношения между сотрудником и работодателем. В Moller работает впечатляющая и опытная команда, которая ориентирована на четкие цели и результаты. Учитывая их знания и опыт в различных областях, я чувствую, что могу у них многому научиться".
Хобби и страсть к автомобилям
Несмотря на то, что новый генеральный директор ранее работал в различных сферах бизнеса, например, был директором магазина Depo, региональным руководителем в магазине Masku и руководителем по продажам в Storent, сектор автомобилей всегда был его страстью. Он говорит, что его переход в автомобильную сферу связан с интересами и страстью к технике, а также развитием этой отрасли. Он считает, что в автомобильной индустрии бесконечные возможности и новые вызовы, и он наслаждается приобретением новых знаний и постоянным развитием.
Видение и изменения
Мы спросили нового генерального директора о его видении деятельности Moller Auto Viru. Он объясняет: "Прежде всего, я хотел бы поблагодарить предыдущее руководство, которое создало отличную команду, в которую входят лучшие специалисты в своей области и прекрасные коллеги. В Вируском представительстве мы, конечно же, продолжим предоставлять официальные гарантийные и сервисные услуги для Škoda, Volkswagen и Audi, а также продажу новых автомобилей Škoda и Volkswagen. Мы уже начали изменения в ассортименте подержанных автомобилей и планируем расширить наш автопарк в будущем, чтобы предоставить клиентам еще больший выбор различных марок автомобилей, ценовых категорий и соответствия потребностям наших клиентов".
Цели и планы развития на следующие 5 лет
Новый генеральный директор поставил перед собой главную цель на следующие 5 лет: сохранить, мотивировать и развивать команду. Он хочет, чтобы Moller Auto Viru стал крупнейшим в продаже подержанных автомобилей среди четырех ближайших областей. Он также стремится обеспечить удовлетворенность клиентов в обслуживании, ремонте и продаже автомобилей трех марок, а также стать лидером в продаже новых автомобилей в регионе.
Смелые идеи и отличия среди конкурентов в регионе
Мы спросили нового генерального директора, есть ли у него какие-либо необычные идеи, как Moller Auto Viru может выделиться среди других автосалонов. Его ответ вдохновляет: "Наш сервис предоставляет нечто особенное - у нас есть отдельное диагностическое помещение, где мы можем безопасно показать клиенту и объяснить специфические характеристики и потребности именно его автомобиля. Одной из наших выдающихся особенностей является широкий выбор электрических автомобилей, которые мы продаем ежедневно, а также возможность их тест-драйва каждый день. Электрические автомобили быстро набирают популярность, и нашим клиентам предоставляется возможность их испытать и протестировать. Мы надеемся, что благодаря продаже электрических автомобилей регион станет более экологически чистым и дружелюбным к природе".
Таким образом, Moller Auto Viru выглядит как предприятие, готовое к будущему и открытое для инноваций, под управлением амбициозного генерального директора, который стремится привнести новые идеи и возможности как для компании, так и для клиентов. Новый руководитель обещает, что посещение Вируского представительства станет запоминающимся положительным опытом. Мы с нетерпением ждем, что принесет будущее и как Moller Auto Viru будет развиваться в следующие годы. Роман Шиндин готов вести Moller Auto Viru к успешному будущему, чтобы предприятие под его руководством заняло заслуженное место на карте Ида-Вирумаа как лучший автосалон.
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