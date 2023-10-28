КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Сделанное с душой евродостижение развивает жизнь в каждом уголке Эстонии

Среди культурных проектов и проектов регионального развития людям оказались по душе многие музеи и центры посещения, помогавшие развивать различные регионы Эстонии.
Об изменении образа мышления говорят проекты окружающей среды, среди которых есть как применение сланцевых технологий для новых целей, развитие цикличной экономики, восстановление мест обитания бассейна реки Пярну и содействие миграции рыбы, так и Тартуский велокруг, значительно изменивший повседневную жизнь тартусцев. В области здравоохранения наиболее объемным проектом является Y-корпус PERH, получивший пособие в размере 33,4 миллиона евро, хотя центры здоровья первичного уровня, каковых создали за период пособий более пятидесяти, оказали более сильное влияние именно на регионы.
В жюри конкурса вошли предприниматель Индрек Казела, физик, популяризатор науки и ведущий передачи "Rakett 69" Айгар Вайгу, популярная телеведущая и блогер Кейли Сюкияйнен, представитель Министерства финансов, руководитель по зарубежным средствам Трийн Томингас и представитель Государственного центра вспомогательных услуг, руководитель отдела применения пособий Тийна Самс.
Казела констатирует, что европособия подобны свободе - мы замечаем их только тогда, когда их нет. "Чем или где была бы сегодня Эстония без поддержки других стран-членов ЕС? Наверняка она была бы намного более отставшей, бедной и безрадостной. Это прекрасно, когда замечают хорошие достижения. Мы поощряем лучшие из получивших поддержку ЕС проекты и ценим то хорошее, что дает нам проживание в свободном государстве ЕС", - отмечает он.
Победителям конкурса вручат награды на торжественном мероприятии, которое состоится 24 ноября.
Народное голосование о лучших проектах "Südamega tehtud euroteo"
("Сделанное с душой евродостижение")
* Отобранные для народного голосования проекты найдешь на веб-странице www.eurotegu.ee
* Народное голосование проходит с 16 октября по 5 ноября 2023 г.
* Между всеми проголосовавшими будут разыграны:
подарочная карточка на 2000 евро для путешествия в какую-то из стран-членов ЕС;
поездка в Брюссель с эстонским представительством Еврокомиссии в 2024 году, где можно будет посмотреть на работу комиссии и Европарламента.
* Авторов самых блестящих евродостижений премируют на торжественном мероприятии в конце ноября.
Дополнительная информация о кампании: press@rtk.ee