Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Сделанное с душой евродостижение развивает жизнь в каждом уголке Эстонии

Põhjarannik
Facebook
Comments
Сделанное с душой евродостижение.
Сделанное с душой евродостижение. Фото: Erakogu

​Между проголосовавшими будут разыграны 2000 € на путешествие!

Со дня вступления в Евросоюз в течение почти 20 лет поддержку из эстонских структурных фондов на общую сумму около 7,6 миллиарда евро получили более 40000 проектов. Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) организует по этому случаю конкурс лучших проектов, осуществленных с помощью пособий ЕС. На сегодня из 140 представленных на конкурс проектов отобраны 30, и проголосовать за своего фаворита можно на веб-странице www.eurotegu.ee.

RTK организовал конкурс "Südamega tehtud eurotegu", чтобы вознаградить получившие пособие успешные проекты. Специалист RTK по связям с общественностью Брит Коппель рада, что люди заметили очень широкий спектр европроектов. "Конкурс помогает обратить внимание на влияние пособий ЕС по всей Эстонии, а также является поощрением для тех, кто в качестве получателей пособия осуществили эти проекты, развивающие и улучшабщие Эстонию", - говорит она.

Из представленных на конкурс проектов жюри отобрало 30, которые выставлены на народное голосование. Некоторые из них - из Ида-Вирумаа.

При отборе проектов оценивали их познавательное влияние и важность для конкретной области, целевой группы, региона или общины. Проекты распределили по уездам и областям деятельности, и жюри из пяти членов отобрало в ходе голосования 30 лучших, относительно которых проводится народное голосование.

На конкурс поступило очень много проектов в сфере образования, социальных дел, культуры и региональной сферы. "Если в центре внимания всего периода пособий 2014-2020 годов было строительство госгимназиий по всей Эстонии, то логично, что на конкурс были представлены проекты в сфере образования. Они просто бросаются в глаза тысячам человек своими новыми и красивыми зданиями", - отмечает Коппель.

Что касается деятельности по существу, то были представлены проекты от молодежных до программ переобучения людей в возрасте 55+, не говоря уж о большой реформе развития профессионального и высшего образования, стоимость которой превысила в течение периода 27 миллионов евро. Коппель довольна также представленными проектами из социальной сферы, которые зачастую не столь заметны.

Среди культурных проектов и проектов регионального развития людям оказались по душе многие музеи и центры посещения, помогавшие развивать различные регионы Эстонии.

Об изменении образа мышления говорят проекты окружающей среды, среди которых есть как применение сланцевых технологий для новых целей, развитие цикличной экономики, восстановление мест обитания бассейна реки Пярну и содействие миграции рыбы, так и Тартуский велокруг, значительно изменивший повседневную жизнь тартусцев. В области здравоохранения наиболее объемным проектом является Y-корпус PERH, получивший пособие в размере 33,4 миллиона евро, хотя центры здоровья первичного уровня, каковых создали за период пособий более пятидесяти, оказали более сильное влияние именно на регионы.

В жюри конкурса вошли предприниматель Индрек Казела, физик, популяризатор науки и ведущий передачи "Rakett 69" Айгар Вайгу, популярная телеведущая и блогер Кейли Сюкияйнен, представитель Министерства финансов, руководитель по зарубежным средствам Трийн Томингас и представитель Государственного центра вспомогательных услуг, руководитель отдела применения пособий Тийна Самс.

Казела констатирует, что европособия подобны свободе - мы замечаем их только тогда, когда их нет. "Чем или где была бы сегодня Эстония без поддержки других стран-членов ЕС? Наверняка она была бы намного более отставшей, бедной и безрадостной. Это прекрасно, когда замечают хорошие достижения. Мы поощряем лучшие из получивших поддержку ЕС проекты и ценим то хорошее, что дает нам проживание в свободном государстве ЕС", - отмечает он.

Победителям конкурса вручат награды на торжественном мероприятии, которое состоится 24 ноября.

​Народное голосование о лучших проектах "Südamega tehtud euroteo"
("Сделанное с душой евродостижение")

* Отобранные для народного голосования проекты найдешь на веб-странице www.eurotegu.ee

* Народное голосование проходит с 16 октября по 5 ноября 2023 г.

* Между всеми проголосовавшими будут разыграны:

подарочная карточка на 2000 евро для путешествия в какую-то из стран-членов ЕС;

поездка в Брюссель с эстонским представительством Еврокомиссии в 2024 году, где можно будет посмотреть на работу комиссии и Европарламента.

* Авторов самых блестящих евродостижений премируют на торжественном мероприятии в конце ноября.

Дополнительная информация о кампании: press@rtk.ee

Facebook
Comments
Новости
Наверх