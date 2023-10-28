КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Сделанное с душой евродостижение развивает жизнь в каждом уголке Эстонии

RTK организовал конкурс "Südamega tehtud eurotegu", чтобы вознаградить получившие пособие успешные проекты. Специалист RTK по связям с общественностью Брит Коппель рада, что люди заметили очень широкий спектр европроектов. "Конкурс помогает обратить внимание на влияние пособий ЕС по всей Эстонии, а также является поощрением для тех, кто в качестве получателей пособия осуществили эти проекты, развивающие и улучшабщие Эстонию", - говорит она.

Из представленных на конкурс проектов жюри отобрало 30, которые выставлены на народное голосование. Некоторые из них - из Ида-Вирумаа.

При отборе проектов оценивали их познавательное влияние и важность для конкретной области, целевой группы, региона или общины. Проекты распределили по уездам и областям деятельности, и жюри из пяти членов отобрало в ходе голосования 30 лучших, относительно которых проводится народное голосование.

На конкурс поступило очень много проектов в сфере образования, социальных дел, культуры и региональной сферы. "Если в центре внимания всего периода пособий 2014-2020 годов было строительство госгимназиий по всей Эстонии, то логично, что на конкурс были представлены проекты в сфере образования. Они просто бросаются в глаза тысячам человек своими новыми и красивыми зданиями", - отмечает Коппель.