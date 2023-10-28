КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ "Кто на террикон не поднимался, тот Ида-Вирумаа не видел!"

В воскресенье, 29 октября, можно будет в течение одного дня открыть для себя многие рукотворные горы региона. Во время 2-го похода-марафона по терриконам появится возможность покорить пару десятков вершин, хотя ограничиться можно будет и целями поскромнее.
В прошлом году в походе-марафоне участвовали полсотни человек, что придало организаторам смелости продолжить такое экстремальное мероприятие.
По словам руководителя Алутагузеского турклуба Ингрид Кулигиной, поход-марафон - это хорошая возможность обойти созданные человеком горы и вершины до того, как их сровняют с землей, чтобы переработать породу и пустить ее на повторное использование. Как и в прошлом году, можно выбирать способ передвижения: пешком или на велосипеде. Новшеством станет то, что наряду с пешими и велосипедными соревнованиями по ориентированию на этот раз состоятся походы с гидами
- Во-первых, потому, что не все умеют или хотят ориентироваться. Во-вторых, гид может попутно рассказывать истории о том, как возникали эти горы и что будет с ними дальше. Как мы видим, эти искусственные горы находят все большее применение, - объяснила Ингрид Кулигина.
Например, если смотреть с верхушки сомпаского террикона, то все происходит под самым носом. В Сомпа действовали две шахты, и породы здесь накопилось на несколько терриконов. Один из них сейчас разрабатывается, еще один уже почти полностью вывезен. Стоят тут еще две расположенные по соседству горы, а по другую сторону железной дороги возвышается третья.
Покорить вершину террикона в Сомпа стоит уже потому, что с нее видны почти все рукотворные горы ИдаВирумаа.
В понедельник при солнечной и ясной погоде это действительно было так: взгляд охватывал по очереди терриконы в Кивиыли, Пюсси, Кохтла-Нымме, Кохтла-Ярве, Кява, Синивооре, Кукрузе, Йыхви, Таммику, терриконы шахт "Estonia" и "Viru", а на востоке виднелись даже нарвские зольные плато. Только козеские искусственные горы остались вне поля зрения - они ниже остальных и скрыты в лесу.
Зато с вершины сомпаского террикона хорошо видно разрушающееся главное здание шахты "Sompa", которое было построено из мощных глыб бутового камня в середине прошлого века. Речь идет о единственном главном здании шахты, взятом под охрану как памятник старины, но, несмотря на это, находящемся в самом плачевном состоянии.
Сомпаский террикон находится на маршруте полумарафона. Его участники покорят в общем дюжину искусственных гор, а также посетят бывшие шахтерские поселки Сомпа, Таммику и Йыхви. Еще меньше усилий потребует поход на четверть марафона, который поведет участников на вершины семи искусственных гор и в один шахтерский поселок - Таммику. Участники полного похода-марафона будут передвигаться на велосипедах и должны подняться в течение дня на пару десятков вершин.
Более подробная информация и расписание имеются на странице Алутагузеского турклуба в Facebook. Второй по счету поход-марафон по рукотворным горам поддерживает действующая группа LEADER - Совет по сотрудничеству северо-восточного побережья (Kirderanniku Koostöökogu).