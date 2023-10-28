КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ "Кто на террикон не поднимался, тот Ида-Вирумаа не видел!"

В прошлом году в походе-марафоне участвовали полсотни человек, что придало организаторам смелости продолжить такое экстремальное мероприятие.

По словам руководителя Алутагузеского турклуба Ингрид Кулигиной, поход-марафон - это хорошая возможность обойти созданные человеком горы и вершины до того, как их сровняют с землей, чтобы переработать породу и пустить ее на повторное использование. Как и в прошлом году, можно выбирать способ передвижения: пешком или на велосипеде. Новшеством станет то, что наряду с пешими и велосипедными соревнованиями по ориентированию на этот раз состоятся походы с гидами

- Во-первых, потому, что не все умеют или хотят ориентироваться. Во-вторых, гид может попутно рассказывать истории о том, как возникали эти горы и что будет с ними дальше. Как мы видим, эти искусственные горы находят все большее применение, - объяснила Ингрид Кулигина.

Например, если смотреть с верхушки сомпаского террикона, то все происходит под самым носом. В Сомпа действовали две шахты, и породы здесь накопилось на несколько терриконов. Один из них сейчас разрабатывается, еще один уже почти полностью вывезен. Стоят тут еще две расположенные по соседству горы, а по другую сторону железной дороги возвышается третья.

Покорить вершину террикона в Сомпа стоит уже потому, что с нее видны почти все рукотворные горы ИдаВирумаа.