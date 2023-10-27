Распределение средств из Фонда справедливого перехода идет очень медленно

Активность малого и среднего бизнеса невысокая и, по оценке экспертов, на это влияют как внешние факторы, так и проблемы с самофинансированием проектов.

- Когда разрабатывались меры поддержки, у нас были совсем другие условия - не было кризисов, не было проблем, таких внешних факторов, которые бы сильно влияли на экономику. Сейчас в основном предпринимателей сдерживает прогноз, но это реальность, и мы не можем на это повлиять, - сказал консультант IVEA Ефим Алешкин.

По словам представителя правительства в Ида-Вирумаа Яануса Пурга, государство ходатайствует перед Еврокомиссией о продлении срока максимально на полгода, но, как он отметил, это вряд ли поможет тем, кто только сейчас пытается заявить о крупном проекте. В текущий момент, по его мнению, необходимо сосредоточиться на помощи малому бизнесу.

- Надо работать с малыми предприятиями, помогать им ходатайствовать, что-то делать за них. Мы не можем дать им дополнительное время. Просто нужно облегчить условия для компаний, которые потенциально подходят под критерии фонда. Нужно смягчить, сделать более гибкими те условия, которые мы сами установили, - сказал Пурга.