Улететь на отдых во время каникул смогли меньше жителей Эстонии, чем год назад

По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в этой статистике отражается влияние экономического спада.

- Осенние школьные каникулы являются пиком сезона поездок на отдых в Таллиннском аэропорту, весенние каникулы проходят спокойнее, - сказал Пяргмяэ ERR.

За неделю каникул через Таллиннский аэропорт прошло 66 000 пассажиров. При этом, по словам Пяргмяэ, активность пассажиров начинается за неделю или даже за две недели до школьных каникул. По словам Пяргмяэ, отдыхать уезжают уже.

Парковка аэропорта рассчитана на 1200 автомобилей и в настоящее время заполнена на 95%.

- Терминал Таллиннского аэропорта рассчитан на обслуживание 2,6 млн пассажиров в год. В этом году мы обслужили уже 2,9 млн пассажиров. В период школьных каникул полеты находятся на определенной волне. Например, в субботу рано утром в Анталию вылетят практически одновременно четыре самолета, - пояснил Пяргмяэ.

Он отметил, что авиация остро реагирует на экономический спад, количество авиапассажиров сокращается в два раза быстрее, чем падает экономика.

- Количество наших авиапассажиров сократилось не так сильно, в целом до прошлогоднего уровня. В прошлом году на статистику повлиял эффект от высвобождения пенсионных средств, - отметил Пяргмяэ.