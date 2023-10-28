Количество сделок с недвижимостью сократилось на треть

С осени прошлого года ЕЦБ десять раз повышал процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию. Аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи заявил, что каждый, кто имеет жилищный кредит, ощущает рост процентных ставок, это тормозит и получение новых кредитов.

- Если, например, сравнить данные месяцев этого года на рынке квартир с теми же месяцами прошлого года, то мы увидим, что количество сделок уменьшилось на треть, - отметил Вяхи.

По мнению аналитика компании Arco Vara Михкеля Элисте, активность на рынке жилья упала до уровня многолетней давности.

- В некоторых регионах Эстонии рынок можно сравнить даже с 2013 или 2014 годами, - добавил Элисте.

- Сам Европейский центробанк заявил, что нам не следует надеяться на снижение процентных ставок. Поэтому надо привыкнуть к нынешним процентным ставкам, - сказал Вяхи.