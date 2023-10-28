Получатели прожиточного минимума имеют право на повышенную стоматологическую компенсацию

Компенсацией за лечение зубов в повышенном размере могут воспользоваться лица, которые получали прожиточный минимум на основании Закона о социальном обеспечении в течение двух календарных месяцев, предшествующих месяцу получения услуги.

Размер компенсации составляет 85 евро в год, при этом пациент сам оплачивает не менее 15% счета.

Недавно министр здоровья Рийна Сиккут заявила, что в ближайшие годы планируется увеличить размер стоматологической компенсации для взрослых, разрешить использовать ее в качестве дополнения к компенсации за протезирование и ввести налог на подслащенные напитки с целью сократить потребление сахара среди детей.

- Уже сейчас сумма компенсации выше - 85 евро - для таких уязвимых групп населения как беременные, матери детей в возрасте до одного года, пенсионеры по старости, люди с пониженной трудоспособностью и получатели прожиточного пособия. Однако в соответствии с общим ростом цен для дальнейшего покрытия расходов на визит необходимо увеличить сумму компенсации, и в 2024 года она повысится. Следует побудить людей обращаться к стоматологу раньше, а не когда уже все плохо, - отметила Сиккут.