В рейтинге самых привлекательных работодателей лидируют банки

В исследовании приняли участие как опытные работники, так и учащиеся профессиональных училищ, студенты вузов, обучающиеся в бакалавриате, магистратуре и докторантуре из 45 учебных учреждений Эстонии.

Респонденты оценивали, насколько известны и привлекательны 294 организации как работодатели. Всем внесенным в список предприятиям ставилась оценка по 4-балльной шкале, причем нужно было указать, заинтересован или не заинтересован человек в работе в этой организации.

Самые желанные работодатели Эстонии были отмечены знаком качества на организованном агентством "Instar" и Эстонской торгово-промышленной палатой.

Агентство брендинга работодателей "Instar" проводит опросы с 2010 года, а с 2015 года самых привлекательных работодателей отмечают знаком качества. Привлекательных предпринимателей определяют: опытные работники, студенты, учащиеся профессиональных училищ. Эстонские студенты высказывают свое мнение относительно работодателей, действующих в следующих областях: экономика, инфотехнологии, техника, право, медицина и гуманитарная сфера.

По мнению опытных работников Эстонии, самым привлекательным работодателем является AS LHV Pank. Студенты тоже считают банк LHV самым желанным работодателем. Примечательно, что в последние годы опытные эстонские работники называют банк LHV самым привлекательным работодателем, в прошлом году банк тоже занял первое место.

С полным рейтингом привлекательности работодателей можно ознакомиться на сайте "Instar".

ТОП 20 в рейтинге привлекательности работодателей

1. AS LHV Pank

2. Wise

3. Swedbank AS

4. Pipedrive OÜ

5. Microsoft Estonia OÜ (sh Skype)

6. Eesti Energia AS

7. Bolt Technology OÜ

8. AS SEB Pank

9. Telia Eesti AS

10. Eesti Pank

11. Playtech Estonia OÜ

12. Таллиннский аэропорт

13. Cleveron AS

14. AS Coop pank

15. Veriff OÜ

16. Nortal AS

17. Министерство образования и науки

18. Elektrilevi OÜ

19. Elering AS