Банки Эстонии предлагают лучшие условия по вкладам в Балтийском регионе

Например, Bigbank первым из коммерческих банков Эстонии с начала этой недели на постоянной основе повысил процентную ставку по годовому вкладу до 4,6%. Другие банки также увеличили процентные ставки по срочным вкладам.

Крупнейшие банки Эстонии - Swedbank и SEB - обещают 4,5% по годовому вкладу. Luminor предлагает самую низкую процентную ставку по срочным вкладам в Эстонии: 4% процента в год.

Статистика Банка Эстонии также показывает стремительный рост процентов по срочным вкладам. Если в начале 2022 года средняя процентная ставка по срочным и сберегательным вкладам составляла 0,36%, то летом этого года она достигала уже 3,24%.

Кроме того, наблюдается четкая тенденция перевода денег из почти беспроцентных депозитов до востребования в срочные вклады. Однако по состоянию на конец июня на счетах жителей Эстонии все-таки простаивали 8,79 млрд евро.

В то же время в соседних странах со срочными вкладами дела обстоят не так хорошо. Например, в Латвии Luminor предлагает такую ​​же процентную ставку, как и в Эстонии: 4%. Однако, если на эстонском рынке это явно худший показатель, то в Латвии ситуация иная.

Например, Swedbank в Латвии предлагает 4% за годовой вклад, то есть на 0,5% меньше, чем в Эстонии. Процент по срочному депозиту в латвийском SEB еще ниже: 3,9%.