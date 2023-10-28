Банки Эстонии предлагают лучшие условия по вкладам в Балтийском регионе

Процентные ставки по банковским срочным депозитам В Эстонии существенно выросли на фоне повышения межбанковской процентной ставки Euribor, пишет rus.err.
Например, Bigbank первым из коммерческих банков Эстонии с начала этой недели на постоянной основе повысил процентную ставку по годовому вкладу до 4,6%. Другие банки также увеличили процентные ставки по срочным вкладам.
Крупнейшие банки Эстонии - Swedbank и SEB - обещают 4,5% по годовому вкладу. Luminor предлагает самую низкую процентную ставку по срочным вкладам в Эстонии: 4% процента в год.
Статистика Банка Эстонии также показывает стремительный рост процентов по срочным вкладам. Если в начале 2022 года средняя процентная ставка по срочным и сберегательным вкладам составляла 0,36%, то летом этого года она достигала уже 3,24%.
Кроме того, наблюдается четкая тенденция перевода денег из почти беспроцентных депозитов до востребования в срочные вклады. Однако по состоянию на конец июня на счетах жителей Эстонии все-таки простаивали 8,79 млрд евро.
В то же время в соседних странах со срочными вкладами дела обстоят не так хорошо. Например, в Латвии Luminor предлагает такую же процентную ставку, как и в Эстонии: 4%. Однако, если на эстонском рынке это явно худший показатель, то в Латвии ситуация иная.
Например, Swedbank в Латвии предлагает 4% за годовой вклад, то есть на 0,5% меньше, чем в Эстонии. Процент по срочному депозиту в латвийском SEB еще ниже: 3,9%.
В Литве ситуация хуже. Luminor и SEB, например, предлагают там по 3,8% за годовой вклад, у Swedbank и того меньше: 3,5%.
Крупные шведские банки на своем внутреннем рынке тоже не очень щедры. В Швеции Swedbank предлагает за годовой вклад 3,95%, а SEB - 4,01%, причем шведскими кронами.
Даже в Финляндии, где SEB и Swedbank не занимают большую часть рынка, процентные ставки по срочным вкладам не такие высокие, как в Эстонии. Согласно данным издания Kauppalehti, процентные ставки по годовым вкладам там варьируются от 3% в POP Pankki Suomen Osuuspankki до 4,1% в Svea Bank.
Примечательно, что Bigbank, предлагающий 4,6% по годовому вкладу в Эстонии, на финском рынке предлагает лишь 3,5%.
В Финляндии и Швеции выплачивают проценты и по вкладам до востребования
Тем не менее, одно отличие в пользу Финляндии и Швеции все же есть: в обеих странах можно найти банки, в которых выплачиваются проценты по деньгам, хранящимся на счетах до востребования.
Например, в Финляндии по вкладу до востребования в S-Pankk и Handelsbanken можно заработать 0,5% в год.
В Швеции SEB обещает 0,25% в год по вкладам до востребования, а Swedbank - до 0,3% в год. Для сравнения, и SEB, и Swedbank в Эстонии выплачивают по вкладам до востребования 0,01% в год.
В то же время в Латвии и Литве SEB и Swedbank вообще ничего не платят по вкладам до востребования.