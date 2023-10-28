В Эстонии производится все больше полнометражных фильмов

По данным Департамента статистики, в 2022 году в Эстонии было снято 29 полнометражных фильмов. Это на четыре работы больше, чем в 2021 году. Возросло и количество снятых по заказу фильмов: в прошлом году их было 1773.
По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпаку, по сравнению с 2021 годом увеличилось и количество отечественных фильмов в кинотеатрах Эстонии.
- В 2022 году было снято 12 художественных и 13 документальных фильмов, которые в том же году вышли на экраны кинотеатров Эстонии, - сказала Саагпакк.
Увеличилось также количество заказных фильмов.
- Если в 2021 году было произведено 1420 заказных фильмов, то в 2022 году - 1773. Больше всего коммерческих фильмов - 802 и образовательных - 453, - сказала аналитик.
В 2022 году также было снято 106 музыкальных клипов.