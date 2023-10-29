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На дорогах возможен гололед!

Северное побережье
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Заморозки. Иллюстративное фото
Заморозки. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 29 октября, как на материковой части Эстонии, так и на островах Агентств окружающей среды объявило предупреждение первого уровня в связи с опасностью гололеда.

Предупреждение первого уровня означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

- Температура как в воздухе, так и на дорожном покрытии во многих местах ниже нуля, высок риск гололеда», - сообщает агентство на своем сайте.

В воскресенье температура воздуха будет от 0 до 5 градусов тепла, временами ожидается снег, мокрый снег и дождь, во всех уездах высок риск гололеда.

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Эстония
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