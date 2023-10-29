В Эстонию могут запретить ввозить старые автомобили

По словам вице-канцлера по финансовой и налоговой политике Минфина Эвелин Лийвамяги, первоначально у Министерства финансов был план предотвратить ввоз в Эстонию старых автомобилей с повышенным уровнем выбросов в окружающую среду посредством экологического законодательства, но теперь, похоже, этого не произойдет.

- Возможно, нам нужно решить эту проблему с помощью автомобильного налога. Это может означать, что возрастная составляющая регистрационного сбора исчезает, что, в свою очередь, приводит к тому, что иногда для более старого автомобиля регистрационный сбор может быть очень высоким по сравнению со стоимостью самого автомобиля. Но, по крайней мере, он помог бы нам с той точки зрения, чтобы эти старые автомобили, которые никому не нужны больше в Европе, нельзя было дешево зарегистрировать в Эстонии, - добавила Лийвамяги.

Союз лизинговых компаний Эстонии в свою очередь призывает Минфин отказаться от использования возрастной составляющей, отмечая, что налог на транспортные средства не должен быть государственным социальным проектом.

В начале октября Минфин опубликовал проект автомобильного налога, согласно которому налог на автомобили должен платиться таким образом, чтобы владельцы тяжелых и более загрязняющих автомобилей платили больше. При этом платить налог придется как ежегодно, так и при первой регистрации в Эстонии. В соответствии с текущим планом выплачиваемая сумма со временем уменьшится и достигнет самого низкого уровня для 20-летних автомобилей.