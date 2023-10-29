350-400 нарвских семей ежемесячно обращаются за поддержкой

По данным Департамента социальной помощи, в Нарве около 350-400 семей ежемесячно обращаются за поддержкой к городским структурам.
Если после оплаты коммунальных платежей, выплаты процентов по жилищному кредиту у человека остается менее 200 евро на первого члена семьи и 160 - на последующих, и на ребенка до 18 лет включительно - 240 евро, то такой человек может обратиться в нарвский Департамента социальной службы.
Еще один вариант - прийти в благотворительную организацию "Армия спасения".
- У нас организована раздача хлеба три раза в неделю: понедельник, среду и пятницу в 11 часов, и каждый, считающий себя нуждающимся, может подойти, взять бесплатно хлеб. Раздаем абсолютно всем, здесь не нужно ни списков из департамента, ни ID-карточки, здесь все свободно: человек считает, что он нуждается, приходит и получает хлеб, - пояснил майор "Армии спасения" Михаил Баглай.
Работники "Армии спасения" подчеркивают, что важно использовать все возможности, и для начала обязательно обратиться к государственным и городским структурам.
Многие клиенты просто не знают о том, что помощь им положена по закону. "Если человек не знает, куда обратиться, мы встречаем, сопровождаем, объясняем. Конечно, мы сразу же включаемся и помогаем этим людям", - добавил Баглай.