Уникальный нарвский планетарий переезжает в Таллинн

Новый владелец планетария, основатель Народной обсерватории Владимир Гоман, в ответ на критику в соцсетях, сказал в интервью rus.err, что хочет спасти уникальный объект от медленной гибели.

- Я нарвитян прекрасно понимаю, для них [нарвитян - "СП"] это, вероятно, было хорошее место, куда некоторые из них ходили. К сожалению, ходили недостаточно. Не знаю, можно ли мне какие-то претензии предъявлять. Бывшие владельцы собирались просто демонтировать планетарий и отправить на свалку. По крайней мере я попытаюсь его возродить в новом месте, дать ему вторую жизнь, - сказал в передаче "Народу важно" Владимир Гоман.

Помогает Владимиру нарвский предприниматель и меценат Владислав Боборенко. Он поясняет: Луну аккуратно разберут, отвезут в столицу, а там под его присмотром вернут к жизни, и даже сделают еще лучше.

- Собрать получится точно, в этом мы не сомневаемся. И даже наполнить его более современным оборудованием, потому что имеющееся немножко устарело, ведь планетарий открылся в Нарве в 2014 году. Надеюсь, что у Владимира все получится, с нашей стороны мы поможем, чем можем, - сказал Владислав Боборенко.

На экономические показатели нарвского планетария во многом сказалась война в Украине. Закрытая граница ограничила поток посетителей, сами нарвитяне в планетарий ходили мало, а самое главное - стало затруднительно получать техническую и программную поддержку. Кроме того, повысилась плата за электричество.