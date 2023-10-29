Нарвский музей готовит выставку костюмов

- В этом году у нас был потрясающий опыт съемок костюмированного сериала "Границы ключ". Это позволило переосмыслить нашу коллекцию, и мы увидели, какое богатство у нас есть. Сейчас активно работаем над созданием каталога, чтобы иметь возможность сдавать костюмы для фотосессий, предлагать их театрам, производителям кинопродукции, - рассказала руководитель по маркетингу Нарвского музея Дарья Боярова.

На данный момент в музее более ста различных костюмов, представляющих разные эпохи: Ренессанс, Барокко, шведское время, Средневековье. Есть одежда как простолюдинов, так и знати. Под костюмы отведено несколько комнат на разных этажах древнего замка.

- На мой взгляд самыми интересными являются детские костюмы. Во-первых, они вызывают умиление, и их очень мало. Также у нас максимально интересные костюмы, которые повторяют костюмы эпохи Ренессанса. Они богато отделаны, и люди себя по-другому чувствуют когда их надевают. У нас есть парные костюмы, например женский костюм и аналогичный мужской. Можно сделать семейную фотосессию, - отметила Дарья Боярова.

Нарвский музей готовит выставку имеющихся костюмов, чтобы ознакомиться с ними могли все желающие.

- Мы написали проект, сейчас ждем его поддержки. В любом случае, мы нацелены в этом году выставить хотя бы часть коллекции, чтобы ее могли увидеть, - добавила Боярова.