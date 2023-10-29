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За неделю многократно выросло число госпитализированных из-за коронавируса

Северное побережье
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Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

По данным Департамента здоровья, на 42-й неделе зарегистрировано 814 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на треть, наибольший рост зафиксирован среди маленьких детей и пожилых людей, сообщает RusDelfi.

В госпитализации нуждались 86 человек. И здесь рост показателя многократный: неделей ранее в больницы с COVID-19 попали 38 больных.

На интенсивной терапии находится 1 пациент. Люди в возрасте старше 60 лет составляют 95,2% всех пациентов, госпитализированных по COVID-19.

Индекс репродукции (коэффициент заражаемости) коронавируса R составил по Эстонии 1,25.

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Эстония
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