За неделю многократно выросло число госпитализированных из-за коронавируса

По данным Департамента здоровья, на 42-й неделе зарегистрировано 814 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на треть, наибольший рост зафиксирован среди маленьких детей и пожилых людей, сообщает RusDelfi.