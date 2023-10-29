В Эстонии отменят пособие по возвращению

Это пособие выплачивают гражданам Эстонии или лицам эстонской национальности пенсионного возраста, вернувшимся на жительство в Эстонию из-за границы. Субсидию выплачивают также члену семьи, который поселяется в Эстонии вместе с возвращенцем (супругу, ребенку, родителю). Размер дотации равен текущему размеру народной пенсии, которая в 2023 году составляет 295,34 евро.

Согласно данным Департамента социального страхования, по состоянию на июль это пособие получали 36 человек.

- Количество новых ходатайствующих на протяжении нескольких лет остается небольшим. Нынешние получатели пособия по возвращению, прожившие к 31 марта 2029 года в Эстонии пять лет, будут переведены на народную пенсию. Из 36 нынешних получателей пособия 23 человека прожили в Эстонии не менее пяти лет и после вступления в силу изменений будут получать народную пенсию, 13 получателей еще не прожили в Эстонии пяти лет. Если они вернулись в Эстонию, например, в 2023 году, то пятилетний ценз истечет для них в 2028 году, - отмечают в Министерстве социальных дел.

Таким образом, те 36 человек, которые получали пособие до сих пор, и люди, подавшие ходатайство о его получении до 31 декабря 2023 года, будут переведены в список получателей народной пенсии.

По словам министра социальных дел Сигне Рийсало, все эти изменения позволят создать более разумную с точки зрения государственного бюджета систему выплаты денежных пособий.