Центристы Ида-Вирумаа избрали себе руководителя

Rus.ERR напоминает, что Паасмяэ руководила ида-вирускими центристами около 10 лет. В 2019 году округ возглавил Марек Кулламяги, которого в 2022 году исключили из партии за выдвижение в Рийгикогу в списке "Eesti 200". После Кулламяги временно исполнять обязанности руководителя округа вновь стала Паасмяэ, которую теперь избрали на этот пост на постоянной основе.