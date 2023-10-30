Центристы Ида-Вирумаа избрали себе руководителя

В прошлом вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ продолжит руководить Ида-Вируским округом Центристской партии, о чем сообщил новостной портал Rus.ERR.
На ежегодной конференции Ида-Вируского округа Центристской партии его руководителем была избрана Ээви Паасмяэ. Ее заместителями стали Дмитрий Дмитриев, Алевтина Ермакова и Кятлин Пяэро, пишет Rus.ERR.
В правление округа также вошли Валерий Абрамович, Дмитрий Летт, Владимир Высоцкий, Йоханнес Нейланд, Алексей Наумкин и Маарика Прийске.
Представителями в совет уполномоченных партии от округа стали Тынис Калберг, Дмитрий Дмитриев, Алевтина Ермакова и Алексей Наумкин. В ревизионную комиссию выбраны Хелью Мянни и Макс Каур.
Rus.ERR напоминает, что Паасмяэ руководила ида-вирускими центристами около 10 лет. В 2019 году округ возглавил Марек Кулламяги, которого в 2022 году исключили из партии за выдвижение в Рийгикогу в списке "Eesti 200". После Кулламяги временно исполнять обязанности руководителя округа вновь стала Паасмяэ, которую теперь избрали на этот пост на постоянной основе.