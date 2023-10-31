Солнечные электростанции помогут экономить и улучшить экологию

Конкурс на проведение работ выиграла тартуская фирма "Solar Wheel", которая уже начала действовать. По договору панели должны установить до конца года, но, по словам вице-мэра Эрика Сечкова, строители обещают справиться еще быстрее и, судя по темпам, сделают это. В любом случае некоторые детсады ощутят преимущества солнечной энергии уже в ноябре.

Первоначально рассматривали десять объектов, но оказалось, что не все соответствуют условиям для установки панелей.

- Остановились на восьми крышах, но итоговая цифра 150 кВт сохранится, - комментирует вице-мэр. - Мощность солнечных станций - 15 кВт, за исключением детского сада "Rukkilill" и административного здания горуправления, где будут установлены солнечные электростанции мощностью 30 кВт. Излишнюю электроэнергию будут продавать обратно в сеть, что приведет к существенной экономии электроэнергии и дополнительному доходу летом.

Многие здания в Кохтла-Ярве не являются энергоэффективными, реновация всех сразу неосуществима, но постепенные шаги уже сделаны. Кроме "Rukkilill", солнечные панели получат детсады "Muinasjutt" в Ору, ахтмеские "Tuhkatriinu", "Punamütsike", в Ярвеской части - "Pääsuke", "Kirju-Mirju" и "Karuke". Это стало возможным благодаря тому, что Кохтла-Ярве выступает в качестве ведущего партнера в проекте "Мероприятия по адаптации к изменениям климата в городе Кохтла-Ярве" ("Kliimamuutuste mõjuga kohanemise tegevused Kohtla-Järve linnas"). Одной из главных целей большого проекта является снижение выбросов парниковых газов.