Карис Пеэтсалу: Меньше демагогии, больше четкой информации!

Перед каникулами мы с гимназистами рассматривали наряду с сомнительной ценности подвигами национального героя Калевипоэга историю выборов матери года в 2017 году, когда председатель Союза женщин Эстонии Сийри Овийр неожиданно для самой себя попала в песню. Писатель Кристина Эхин и ансамбль "Naised Köögis", описывая в передаче ETV "Hommik Anuga" историю создания песни "Aasta ema", сказали, что не хотят, чтобы патриархальный позор или затхлость XIX века пришли в сегодняшний день.

Каким образом это случилось, если уважаемая госпожа всегда была корректна в своих поступках? Тем не менее почтенная госпожа не была готова к открытому диалогу и подчеркивала, что документ, о котором шла речь, сочинили не один или три человека, а очень достойные представители. Она находила также, что коней на полпути не меняют, а продолжают с имеющимся документом, а время внесения предложений прошло.

К чему я веду?

А именно: вспомнилась история, когда я слушала и наблюдала из соседнего зала за заседанием Тойлаского волостного собрания 25 октября на мызе Кукрузе, а также вспоминала собрание родителей учеников Тойлаской гимназии, состоявшееся в преддверии заседания. Я, как мать, учитель и коллега, привыкла каждый день внимательно слушать, однако на этот раз все пошло иначе.