Карис Пеэтсалу: Меньше демагогии, больше четкой информации!

Я, как учитель и бывший специалист по связям с общественностью, призываю молодежь критически мыслить и анализировать происходящее в обществе, а также не бояться честно и четко выражать и аргументировать свои точки зрения.
Перед каникулами мы с гимназистами рассматривали наряду с сомнительной ценности подвигами национального героя Калевипоэга историю выборов матери года в 2017 году, когда председатель Союза женщин Эстонии Сийри Овийр неожиданно для самой себя попала в песню. Писатель Кристина Эхин и ансамбль "Naised Köögis", описывая в передаче ETV "Hommik Anuga" историю создания песни "Aasta ema", сказали, что не хотят, чтобы патриархальный позор или затхлость XIX века пришли в сегодняшний день.
Каким образом это случилось, если уважаемая госпожа всегда была корректна в своих поступках? Тем не менее почтенная госпожа не была готова к открытому диалогу и подчеркивала, что документ, о котором шла речь, сочинили не один или три человека, а очень достойные представители. Она находила также, что коней на полпути не меняют, а продолжают с имеющимся документом, а время внесения предложений прошло.
К чему я веду?
А именно: вспомнилась история, когда я слушала и наблюдала из соседнего зала за заседанием Тойлаского волостного собрания 25 октября на мызе Кукрузе, а также вспоминала собрание родителей учеников Тойлаской гимназии, состоявшееся в преддверии заседания. Я, как мать, учитель и коллега, привыкла каждый день внимательно слушать, однако на этот раз все пошло иначе.
Меня, как родителя, и думаю также, что многих других родителей в Тойлаской волости ошарашила дошедшая до нас посредством медиа суть предложения Министерства образования и науки от 13.06.2023, на основании которого Тойлаское волостное управление (составленные волостным собранием проекты, по словам оппозиции, крайне редки) подготовило проект документа о выдаче согласия и начале переговоров с Министерством образования относительно оптимизации существующей в Тойла образовательной инфраструктуры, то есть о возможном закрытии гимназической ступени и создании новой основной школы, рассчитанной на 135 учебных мест и поддерживающей современный подход к процессу обучения.
Если учитывать нынешнее количество учеников в основной школе, а их чуть больше двухсот, то ясно, что целью волостного управления является школа-шестилетка, включающая 1-ю и 2-ю школьную ступени, что было также черным по белому записано в проекте решения.
На заседании волостного собрания 25 октября старейшина Эве Эаст пыталась переубедить как члена волостного собрания и кивиылиского школьного руководителя Тийта Салвана, так и внимательно слушавших в соседнем зале людей из сферы образования и родителей учеников в значении 1-2-й школьных ступеней основной школы, неоднократно объясняя, что 1-2-ю школьные ступени основной школы образуют 4-9-й классы, а 1-3-й классы - это ступень начальной школы.
Действующий закон Эстонской Республики об образовании сказанного волостным руководителем не подтверждает. Пусть каждый сам решает, идет ли тут речь о недостаточной предварительной работе, о непонимании или об умелом "коммуникационном трюке", который в случае согласия с содержанием проекта гарантировал бы ситуацию JOKK (юридически все корректно).
Последовала борьба во имя внесения редакционных предложений, чтобы предотвратить согласие с сутью изначального предложения, а также согласие на уровне волостного собрания на отказ от гимназической ступени, а также от 7-9-х классов, то есть от 3-й школьной ступени. Кульминационным стал вопрос о сторонах, которые будут привлечены к переговорам между Министерством образования и волостным управлением.
Хотя в проекте волостного собрания было написано, что переговоры состоятся с привлечением органов власти, волостной старейшина устно подтвердила, что все стороны обязательно будут привлечены к переговорам. На неоднократно задававшийся депутатами вопрос, будут ли привлечены также представители группы интересов, состоящей из объединившихся родителей, ответа не последовало.
"Я уверена, что, сделав приоритетом сохранение сильной основной школы и гимназии, возможно с учетом доходной базы Тойлаской волости найти в бюджете деньги на содержание гимназии".
Карис Пеэтсалу, выпускница и родитель ученика Тойлаской гимназии
На проходившей 24 октября в Тойлаской гимназии встрече выслушивание и диалог перекрывались вызывающими тревогу эмоциями и сомнениями в доверии к представителям власти со стороны членов общины. Осознанно ли манипулировали информацией, пытаясь исказить перед людьми истинные намерения? По предложению депутатов Юхана Нейланда и Роланда Тарума всех присутствовавших на месте членов коалиции попросили открыто и с обоснованиями огласить свою позицию за или против сохранения гимназии.
Если на обсуждениях программы развития волостной сферы образования я поддерживала, скорее, сильную основную школу, понимая необходимость оптимизации школьной сети и доверяя местной власти принятие по возможности лучшего решения, то после открытой демагогии и заостряющих внимание замечаний членов оппозиции волостного собрания я уделила время, чтобы ознакомиться с волостным бюджетом, программой развития и планами инвестиций.
Некоторые расходы и инвестиции в бюджете Тойлаской волости вызывают вопросы относительно целесообразности использования денег налогоплательщика. Я уверена, что, сделав приоритетом сохранение сильной основной школы и гимназии, возможно с учетом доходной базы Тойлаской волости найти в бюджете деньги на содержание гимназии.
В ситуации, когда наши люди голосовали ногами и регистрировали своим местом жительства, например, Йыхви, результатом стали падение рождаемости и числа школьников. Однако строить теперь прогнозы на основании статистики, искусственно созданной закрытием тойлаского детсада и введением жителей волости в заблуждение, предсказывая дальнейшее увядание волости? Такая деятельность, бесспорно, недальновидна и вредит интересам жителей волости.
Пусть моралью этой статьи будет то, что, являясь представителем публичной власти и постоянно вводя общину в заблуждение, нужно учитывать также привилегию попасть в какую-нибудь прекрасную песню или в золотую книгу мемуаров какого-нибудь яркого общественного деятеля, при ближайшем изучении которых содержание прочитанного может показаться далеко не таким золотым, каким на первый взгляд виделся переплет книги.