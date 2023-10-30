На границе вновь развернули много граждан Молдовы

- Наиболее частой причиной отправки являлось отсутствие у людей необходимых для въезда в страну документов, неясные показания относительно цели приезда в страну или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны. Для иностранцев составляли запрет на въезд и отправляли их обратно в Россию, - сообщила Идаская префектура.

По сравнению, например, с периодом четырехлетней давности количество пересечений границы молдаванами выросло на границе с Россией в три раза, однако количество молдаван, отправленных на границе обратно в Россию, увеличилось почти в десять раз.

Руководитель отдела погранохраны Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар сказал "Северному побережью" месяц назад, что главной причиной резкого роста пересечения границы молдаванами стала начатая Россией полномасштабная война в Украине. "Поскольку расположенную в Украине линию фронта пересечь невозможно, то те граждане Молдовы, которые ездят между Россией и Молдовой, используют для этого альтернативные пути, то есть пересекают границу с Россией зачастую в Эстонии или Латвии", - отметил он. У Молдовы нет общей границы с Россией.

Однако при отправке молдаван обратно выявилось и не совсем обычное обстоятельство, когда прибывающие на эстонские пограничные пункты люди в действительности въезжать в страну и не желают.

- Очень часто истинной причиной такого их появления на границе является так называемый штамповый туризм, - сказал Коммусаар.