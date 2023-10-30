На границе вновь развернули много граждан Молдовы

В последние месяцы уже обычным делом стало, когда на границе в Нарве обратно в Россию отправляют больше всего граждан Молдовы. Так было и в эти выходные, когда обратно в Россию отправили 21 гражданина Молдовы, 12 граждан России и одного гражданина Беларуси.
- Наиболее частой причиной отправки являлось отсутствие у людей необходимых для въезда в страну документов, неясные показания относительно цели приезда в страну или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны. Для иностранцев составляли запрет на въезд и отправляли их обратно в Россию, - сообщила Идаская префектура.
По сравнению, например, с периодом четырехлетней давности количество пересечений границы молдаванами выросло на границе с Россией в три раза, однако количество молдаван, отправленных на границе обратно в Россию, увеличилось почти в десять раз.
Руководитель отдела погранохраны Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар сказал "Северному побережью" месяц назад, что главной причиной резкого роста пересечения границы молдаванами стала начатая Россией полномасштабная война в Украине. "Поскольку расположенную в Украине линию фронта пересечь невозможно, то те граждане Молдовы, которые ездят между Россией и Молдовой, используют для этого альтернативные пути, то есть пересекают границу с Россией зачастую в Эстонии или Латвии", - отметил он. У Молдовы нет общей границы с Россией.
Однако при отправке молдаван обратно выявилось и не совсем обычное обстоятельство, когда прибывающие на эстонские пограничные пункты люди в действительности въезжать в страну и не желают.
- Очень часто истинной причиной такого их появления на границе является так называемый штамповый туризм, - сказал Коммусаар.
Дело в том, что многие граждане Молдовы, живущие и работающие в России, должны через определенный период покидать Россию, чтобы у них сохранилась законная возможность дальнейшего пребывания в стране. Для этого им необходим в паспорте штамп о том, что они покидали Россию. Поскольку истинной целью пересечения границы этими людьми не является въезд в Эстонию, то эстонские пограничники препятствуют пересечению границы ими и отправляют их обратно в Россию.