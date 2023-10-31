ЮБИЛЕЙНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ⟩ Пятый "KinoFF" заглянет в кафе и школы

Самый восточный фестиваль Европейского союза, кинофестиваль "KinoFF" проходит под эгидой таллиннского кинофестиваля "Темные ночей" (PÖFF). Главный продюсер Яна Будковская сказала, что, как всегда, в программе фестиваля будут представлены различные жанры - от хоррора (ужасов) до мюзикла, от драмы до SciFi (научной фантастики). Короткометражное кино, документальное, анимационное и художественное - из разных уголков мира и для разного возраста.

- Делая выбор, команда организаторов старалась, чтобы зрители отдохнули от повседневной суеты, задумались о себе, своих близких, о будущем и о том, как мы все можем сделать мир лучше, - подчеркнула она. - Фильмы расскажут о радостях познания мира, первой трепетной любви, путешествиях, музыке, танцах и дружбе. О выборе в жизни героев, и даже если мы не всегда согласны с ними, мы учимся понимать. Для фестиваля будущее кроется еще и в технологиях, чтобы всем было проще понимать героев, будут предложены аудиопереводы всех фильмов, созданные искусственным интеллектом.