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ЮБИЛЕЙНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ⟩ Пятый "KinoFF" заглянет в кафе и школы

Ирина Кивисельг
, журналист
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Жизненную историю всемирно известного художника Казимира Малевича можно будет узнать из документального фильма "Малевич", который режиссер Владимир Луцкий снимал в Украине и Италии в 2019 году.
Жизненную историю всемирно известного художника Казимира Малевича можно будет узнать из документального фильма "Малевич", который режиссер Владимир Луцкий снимал в Украине и Италии в 2019 году. Фото: Kinoff

С 7 по 19 ноября кинофестиваль "KinoFF" пройдет в Ида-Вирумаа в пятый раз: в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве можно будет посмотреть 17 полнометражных фильмов, 20 короткометражных, а также сделать первый шаг в кинематографе с помощью проекта "ShootShorts" - вместе с единомышленниками снять свою небольшую историю под руководством профессиональных кураторов в дружественной и поддерживающей атмосфере.

Самый восточный фестиваль Европейского союза, кинофестиваль "KinoFF" проходит под эгидой таллиннского кинофестиваля "Темные ночей" (PÖFF). Главный продюсер Яна Будковская сказала, что, как всегда, в программе фестиваля будут представлены различные жанры - от хоррора (ужасов) до мюзикла, от драмы до SciFi (научной фантастики). Короткометражное кино, документальное, анимационное и художественное - из разных уголков мира и для разного возраста.

- Делая выбор, команда организаторов старалась, чтобы зрители отдохнули от повседневной суеты, задумались о себе, своих близких, о будущем и о том, как мы все можем сделать мир лучше, - подчеркнула она. - Фильмы расскажут о радостях познания мира, первой трепетной любви, путешествиях, музыке, танцах и дружбе. О выборе в жизни героев, и даже если мы не всегда согласны с ними, мы учимся понимать. Для фестиваля будущее кроется еще и в технологиях, чтобы всем было проще понимать героев, будут предложены аудиопереводы всех фильмов, созданные искусственным интеллектом. 

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