ЮБИЛЕЙНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ⟩ Пятый "KinoFF" заглянет в кафе и школы

С 7 по 19 ноября кинофестиваль "KinoFF" пройдет в Ида-Вирумаа в пятый раз: в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве можно будет посмотреть 17 полнометражных фильмов, 20 короткометражных, а также сделать первый шаг в кинематографе с помощью проекта "ShootShorts" - вместе с единомышленниками снять свою небольшую историю под руководством профессиональных кураторов в дружественной и поддерживающей атмосфере.
Самый восточный фестиваль Европейского союза, кинофестиваль "KinoFF" проходит под эгидой таллиннского кинофестиваля "Темные ночей" (PÖFF). Главный продюсер Яна Будковская сказала, что, как всегда, в программе фестиваля будут представлены различные жанры - от хоррора (ужасов) до мюзикла, от драмы до SciFi (научной фантастики). Короткометражное кино, документальное, анимационное и художественное - из разных уголков мира и для разного возраста.