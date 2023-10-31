ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему парковка у "Jewe" не освещена, а выезд с парковки на центральной площади такой сложный?

Руководитель Ида-Вируского региона "East Capital" АННЕЛИ МЯНД:

- Неожиданно возникшую неисправность в освещении на парковке у "Jewe" устраняют и в ближайшее время освещение включится.

Парковочные места на Кесквяльяк мы исправим весной. Тогда сделаем на площади и другие дополнения, например, установим контейнеры с растениями, которые не дадут транспорту заезжать на предназначенную для пешеходов часть площади.