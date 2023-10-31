В Йыхви освещение на парковке у центра "Jewe" не работает, а на центральной площади после ремонта места парковки автомобилей размечены по диагонали таким образом, что выехать с парковки сложно.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему парковка у "Jewe" не освещена, а выезд с парковки на центральной площади такой сложный?
Руководитель Ида-Вируского региона "East Capital" АННЕЛИ МЯНД:
- Неожиданно возникшую неисправность в освещении на парковке у "Jewe" устраняют и в ближайшее время освещение включится.
Парковочные места на Кесквяльяк мы исправим весной. Тогда сделаем на площади и другие дополнения, например, установим контейнеры с растениями, которые не дадут транспорту заезжать на предназначенную для пешеходов часть площади.
То есть зимой порядок парковки останется, вероятно, прежним, ведь на морозе новые линии провести невозможно. Если на поверхности парковка неудобная, то рекомендуем пользоваться подземной парковкой, половина которой большей частью пустует. После ремонта вода туда больше не протекает, освещение обновлено, въезд и выезд удобные.