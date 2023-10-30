Планетарий в Нарве закрылся без техподдержки из России и затем был продан

Сферический в виде Луны павильон планетария вместе со всей его начинкой приобрел у торгово-развлекательного центра "Astri" житель Таллинна Владимир Гоман, увлеченный звездами. В Нарве планетарий столкнулся с невозможностью получить техподдержку из России и уже несколько месяцев искал нового владельца.
Владимир Гоман из Таллинна известен в Эстонии как популяризатор астрономии, открывший в 2020 году в волости Сауэ так называемую народную обсерваторию и руководящий НКО "Baltic Astronomy Club".
C парой помощников Гоман прямо сейчас разбирает конструкции приобретенного им планетария на третьем этаже торгово-развлекательного центра "Astri". Демонтаж нужно завершить не позднее 24 ноября. По словам нового владельца, еще не определено окончательно, где именно планетарий разместится в будущем, но наверняка тоже в одном из торговых центров столицы.
Запустить познавательный аттракцион на новом месте предприниматель мечтает поскорее. "Хотелось бы к Новому году", - осторожно предположил Гоман. "Но, может, месяца два уйдет на его повторную сборку", - добавил он.
Имуществом планетария прежде владел сам торгово-развлекательный центр "Astri". Его руководитель Тармо Клейманн еще не знает, что появится взамен лунной сферы. В печати промелькнула информация, что на этом месте может открыться секс-шоп, однако Клейманн пока не в силах сказать о будущем арендаторе ничего конкретного: "Не буду спекулировать".
Стоимость купли-продажи планетария "Astri" стороны сделки не разглашают. По словам Владимира Гомана, бюджет всего проекта, включая приобретение имущества, его перевозку в Таллинн, повторный запуск оборудования и приобретение нескольких программ для показов, предварительно оценивается в 115 тысяч евро.
Техническое оснащение приобретенного в Нарве планетария Гоман оценивает как не самое старое: "Ему девять с половиной лет, и с тех пор технологии поменялись не сильно, тем более что предыдущие хозяева немножко апгрейдили это оборудование и меняли проекторы, так что оно довольно современное".
Планетарий "Astri" был открыт в 2014 году, когда крупнейший в регионе торгово-развлекательный комбинат в центре Нарвы расширился и достроился окончательно. Под десятиметровым куполом внутри сферы располагались 35 мест для зрителей. Развлекательные услуги в планетарии оказывала на правах арендатора партнерская компания.
Клейманн рассказал "Северному побережью", что сложности возникли в связи с тем, что оборудование было приобретено в свое время в России, а с началом войны в Украине планетарий больше не смог получать техническую поддержку. "Это была самая большая проблема", - говорит Клейманн. "Другая проблема в том, что аудитория Нарвы слишком маленькая для такого планетария", - добавил он.
Имеющееся оборудование позволяет показывать на экране внутри сферы как зрелищные фильмы о космосе и космических явлениях, так и проецировать картины звездного неба с небесными явлениями. По задумке Владимира Гомана, приобретенный им планетарий будет работать в связке с его же Народной обсерваторией. "По-моему, это будет очень круто, когда человек посмотрит на реальное небо, а потом пополнит свои знания в планетарии - или наоборот", - поделился он мечтой, находящейся уже в стадии реализации.