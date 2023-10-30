Планетарий в Нарве закрылся без техподдержки из России и затем был продан

Владимир Гоман из Таллинна известен в Эстонии как популяризатор астрономии, открывший в 2020 году в волости Сауэ так называемую народную обсерваторию и руководящий НКО "Baltic Astronomy Club".

C парой помощников Гоман прямо сейчас разбирает конструкции приобретенного им планетария на третьем этаже торгово-развлекательного центра "Astri". Демонтаж нужно завершить не позднее 24 ноября. По словам нового владельца, еще не определено окончательно, где именно планетарий разместится в будущем, но наверняка тоже в одном из торговых центров столицы.

Запустить познавательный аттракцион на новом месте предприниматель мечтает поскорее. "Хотелось бы к Новому году", - осторожно предположил Гоман. "Но, может, месяца два уйдет на его повторную сборку", - добавил он.

Имуществом планетария прежде владел сам торгово-развлекательный центр "Astri". Его руководитель Тармо Клейманн еще не знает, что появится взамен лунной сферы. В печати промелькнула информация, что на этом месте может открыться секс-шоп, однако Клейманн пока не в силах сказать о будущем арендаторе ничего конкретного: "Не буду спекулировать".

Стоимость купли-продажи планетария "Astri" стороны сделки не разглашают. По словам Владимира Гомана, бюджет всего проекта, включая приобретение имущества, его перевозку в Таллинн, повторный запуск оборудования и приобретение нескольких программ для показов, предварительно оценивается в 115 тысяч евро.