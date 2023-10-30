В Нарве уволили десятерых полицейских из-за языкового несоответствия

"Владение эстонским языком на категорию С1 для сотрудника Департамента полиции и погранохраны - это требование, прописанное в законе. Полиция не может сама нарушать закон", - прокомментировал увольнение нарвских сотрудников полиции префект Идаской префектуры Тарво Крууп, слова которого приводит издание Rus.Postimees.

Как сообщили в префектуре, решение об освобождении от службы касается десяти сотрудников Нарвского отделения полиции, которые не имеют необходимой языковой категории С1. Их средний возраст составляет 46,5 лет.

"Подчеркну, что коллеги, которые из-за недостаточного знания эстонского языка были освобождены от должности распоряжением руководства или ушли по собственному желанию, могут снова вернуться в ряды Департамента полиции и погранохраны, если получат необходимую категорию С1. Поскольку все эти люди работали с нами до 1 декабря 2020 года, в случае восстановления на работе их стаж на службе в полиции и их право на спецпенсию сохранятся", - заявил Крууп.