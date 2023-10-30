В Нарве уволили десятерых полицейских из-за языкового несоответствия

В Идаской префектуре приняли решение об увольнении десяти сотрудников Нарвского отделения полиции, так как их уровень эстонского языка не соответствует уровню С1. Об этом пишет Rus.Postimees.
"Владение эстонским языком на категорию С1 для сотрудника Департамента полиции и погранохраны - это требование, прописанное в законе. Полиция не может сама нарушать закон", - прокомментировал увольнение нарвских сотрудников полиции префект Идаской префектуры Тарво Крууп, слова которого приводит издание Rus.Postimees.
Как сообщили в префектуре, решение об освобождении от службы касается десяти сотрудников Нарвского отделения полиции, которые не имеют необходимой языковой категории С1. Их средний возраст составляет 46,5 лет.
"Подчеркну, что коллеги, которые из-за недостаточного знания эстонского языка были освобождены от должности распоряжением руководства или ушли по собственному желанию, могут снова вернуться в ряды Департамента полиции и погранохраны, если получат необходимую категорию С1. Поскольку все эти люди работали с нами до 1 декабря 2020 года, в случае восстановления на работе их стаж на службе в полиции и их право на спецпенсию сохранятся", - заявил Крууп.
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