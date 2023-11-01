ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Давайте не растратим эти миллионы впустую!

Часть политиков считают их спасательным кругом для Ида-Вирумаа и чудодейственным средством от всех обратных ударов, которые европейская климатическая политика уже нанесла по уезду и нанесет еще в будущем. Скептики же находят, что речь идет о настолько мизерных деньгах по сравнению с тем, что сланцевая промышленность приносила в последние годы, что на них невозможно совершить в Ида-Вирумаа значительный прорыв и осуществить переход на новую экономику вместе с ростом зажиточности.

Обе эти прямо противоположные точки зрения имеют свои зерна истины. Как и то, что Эстония вследствие геополитических рисков не является вожделенным местом для инвестиций, что подтверждается также более высокими процентными ставками по кредитам.

Однако несмотря на все это, действующим в Ида-Вирумаа предприятиям, самоуправлениям, учреждениям и некоммерческим объединениям стоит сейчас приложить усилия, чтобы по возможности эффективнее использовать миллионы евро из фонда справедливого перехода. Придумать подходящие проекты, адаптировать их к требованиям мер поддержки, соблюсти сроки, преодолеть евробюрократию и вести отчетность - все это не просто. Однако благодаря этому все-таки удастся сделать вещи, которые позволят создать в Ида-Вирумаа новые рабочие места, укрепить предпринимательство, улучшить жизненную среду и увеличить общее благополучие.