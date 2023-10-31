Началась подготовка партий к выборам в Европарламент

Несмотря на то, что до выборов в Европейский парламент еще больше полугода, политики на Тоомпеа все больше начинают обсуждать эту тему, о чем рассуждает ERR.

В настоящее время Партия реформ и социал-демократы имеют по два места в Европарламенте, EKRE, Центристская партия и Isamaa - по одному. Многих интересует, сможет ли Партия реформ, популярность которой пошатнулась, сохранить два места. Или смогут EKRE и Isamaa отправить двух депутатов в Брюссель. Списки кандидатов в настоящее время составляются, передает "Актуальная камера".

"Каждые выборы - это большое напряжение как для кандидатов, так и для политических партий. И конкуренция наверняка будет жесткой. Скажем так, все хотят получить хотя бы одно место. А те, у кого их два - обязательно хотят их сохранить. Посмотрим, что получится", - сказала член правления Партии реформ Марис Лаури.

Член Центристской партии Юри Ратас заявил, что точно примет участие в выборах. Однако кто же все-таки займет первое место в избирательном списке Центристской партии на выборах в Европарламент - Юри Ратас или Яна Тоом, получившая почти 27 000 голосов на предыдущих выборах в Европейский парламент?

"Этого мне, конечно, никто из Центристской партии не предлагает и предложить не может. Это решение правления Центристской партии или совета. Но я считаю, что члены партии доверяют моим знаниям и опыту", - ответил Ратас.