ДТП случилось в Нарва-Йыэсуу из-за выбежавшей на дорогу собаки

Внезапно выбежавшая на дорогу собака заставила водителя рейсового автобуса резко затормозить, в результате чего упала одна немолодая пассажирка. Об этом сообщила полиция.
Дорожно-транспортное происшествие случилось после десяти часов утра в понедельник, 30 октября, в центре курортного города Нарва-Йыэсуу. Там, возле дома по ул.Вабадузе, 22, на проезжую часть дороги неожиданно выскочила собака, из-за чего пришлось ударить по тормозам водителю рейсового автобуса "Scania Citywide".
В салоне автобуса из-за резкой остановки упала 63-летняя женщина. Ей потребовалась медицинская помощь, которую прибывшие медики оказали прямо на месте.