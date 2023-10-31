ДТП случилось в Нарва-Йыэсуу из-за выбежавшей на дорогу собаки

Дорожно-транспортное происшествие случилось после десяти часов утра в понедельник, 30 октября, в центре курортного города Нарва-Йыэсуу. Там, возле дома по ул.Вабадузе, 22, на проезжую часть дороги неожиданно выскочила собака, из-за чего пришлось ударить по тормозам водителю рейсового автобуса "Scania Citywide".