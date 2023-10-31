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ДТП случилось в Нарва-Йыэсуу из-за выбежавшей на дорогу собаки

Северное побережье
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Рейсовый автобус в Ида-Вирумаа. Фото иллюстративное.
Рейсовый автобус в Ида-Вирумаа. Фото иллюстративное. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Внезапно выбежавшая на дорогу собака заставила водителя рейсового автобуса резко затормозить, в результате чего упала одна немолодая пассажирка. Об этом сообщила полиция.

Дорожно-транспортное происшествие случилось после десяти часов утра в понедельник, 30 октября, в центре курортного города Нарва-Йыэсуу. Там, возле дома по ул.Вабадузе, 22, на проезжую часть дороги неожиданно выскочила собака, из-за чего пришлось ударить по тормозам водителю рейсового автобуса "Scania Citywide".

В салоне автобуса из-за резкой остановки упала 63-летняя женщина. Ей потребовалась медицинская помощь, которую прибывшие медики оказали прямо на месте.

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