Работающее в Нарве предприятие "SKS Estonia Textile" инвестирует в расширение своего производства более 1,3 миллиона евро. Из этой суммы почти 470 тысяч составят средства из Фонда справедливого перехода, что подчеркнули в объединенном учреждении EAS и KredEx.
Нарвское текстильное предприятие инвестирует более миллиона в расширение производства
- ТОО "SKS Estonia Textile" входит в состав шведского концерна "AB Svenskt Konstsilke" и поставляет заказчикам по всему миру высококачественную пряжу и веревку.
- Продукция компании включает, например, одностороннюю нить для автомобильных и промышленных шлангов и ремней, которые заменяют металлические цепи.
- Продукция поставляется в настоящее время в 30 стран мира. Наиболее крупные объемы отправляются, например, в Швецию, Германию и Нидерланды.
Компания, в которой работает более 100 человек, с помощью инвестиции модернизирует свой парк оборудования, что позволит увеличить производственные мощности, повысить качество продукции и производить новые виды изделий. Это, в свою очередь, откроет возможность выхода на новые рынки.
По словам исполнительного директора "SKS Estonia Textile" Светланы Петровой, новое оборудование обеспечит около 500 тонн дополнительной производственной мощности и возможность выпускать новую, более экологичную продукцию.
- Эта инвестиция даст нам возможность роста на 5-8 процентов в год, и мы уже планируем также дальнейшие инвестиции, - сказала Петрова.
По ее словам, важной частью дальнейших шагов по развитию компании станет цифровизация и повышение эффективности эксплуатации оборудования. "Увеличение объемов производства требует более точного планирования и контроля. Это возможно только при условии цифровизации системы управления, и, конечно, мы также планируем интегрировать новое оборудование в нашу цифровую систему управления".
Сигрид Харьо, член правления EAS и KredEx, призвала всех, кто работает в Ида-Вирумаа, использовать возможности для развития предприятий.
- В настоящий момент у нас открыто несколько различных пособий, с помощью которых можно быстрее реализовать амбициозные планы своей компании. Будь то развитие новых товаров, научные исследования и разработки или, например, расширение производства. Кроме того, мы предоставляем широкий спектр консультационных услуг по различным вопросам - от конкретных целевых рынков до управления интеллектуальной собственностью, - прокомментировала Харьо.
- Фонд справедливого перехода - это механизм финансирования, созданный Европейским союзом и направленный на поддержку экономики, населения и окружающей среды в регионах, сталкивающихся со значительными социально-экономическими вызовами при достижении целей ЕС в области энергетики и климата к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году.