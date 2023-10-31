Нарвское текстильное предприятие инвестирует более миллиона в расширение производства

ТОО "SKS Estonia Textile" входит в состав шведского концерна "AB Svenskt Konstsilke" и поставляет заказчикам по всему миру высококачественную пряжу и веревку.

Продукция компании включает, например, одностороннюю нить для автомобильных и промышленных шлангов и ремней, которые заменяют металлические цепи.

Продукция поставляется в настоящее время в 30 стран мира. Наиболее крупные объемы отправляются, например, в Швецию, Германию и Нидерланды.

Компания, в которой работает более 100 человек, с помощью инвестиции модернизирует свой парк оборудования, что позволит увеличить производственные мощности, повысить качество продукции и производить новые виды изделий. Это, в свою очередь, откроет возможность выхода на новые рынки.

По словам исполнительного директора "SKS Estonia Textile" Светланы Петровой, новое оборудование обеспечит около 500 тонн дополнительной производственной мощности и возможность выпускать новую, более экологичную продукцию.

- Эта инвестиция даст нам возможность роста на 5-8 процентов в год, и мы уже планируем также дальнейшие инвестиции, - сказала Петрова.

По ее словам, важной частью дальнейших шагов по развитию компании станет цифровизация и повышение эффективности эксплуатации оборудования. "Увеличение объемов производства требует более точного планирования и контроля. Это возможно только при условии цифровизации системы управления, и, конечно, мы также планируем интегрировать новое оборудование в нашу цифровую систему управления".

Сигрид Харьо, член правления EAS и KredEx, призвала всех, кто работает в Ида-Вирумаа, использовать возможности для развития предприятий.

- В настоящий момент у нас открыто несколько различных пособий, с помощью которых можно быстрее реализовать амбициозные планы своей компании. Будь то развитие новых товаров, научные исследования и разработки или, например, расширение производства. Кроме того, мы предоставляем широкий спектр консультационных услуг по различным вопросам - от конкретных целевых рынков до управления интеллектуальной собственностью, - прокомментировала Харьо.