Газ подорожает для бытовых потребителей

С 1 октября стоимость кубометра газа в рамках гибкого пакета составляет 59 центов, до этого цена составляла 46 центов за кубометр. "Повышение цен обусловлено более высокой закупочной ценой в зимний период", - пояснил представитель "Eesti Gaas", которого цитирует Rus.ERR.

В сентябре председатель правления "Eesti Gaas" Маргус Каазик сказал, что этой зимой цены на газ в Эстонии будут намного ниже, чем в прошлом году, поскольку европейские резервуары заполнены более чем на 90%, а латвийские - более чем на 80%.