Газ подорожает для бытовых потребителей

Компания "Eesti Gaas" сообщила, что с декабря цена гибкого пакета для бытовых потребителей вырастет на 27% и составит 75 центов за кубометр газа, пишет Rus.ERR.
С 1 октября стоимость кубометра газа в рамках гибкого пакета составляет 59 центов, до этого цена составляла 46 центов за кубометр. "Повышение цен обусловлено более высокой закупочной ценой в зимний период", - пояснил представитель "Eesti Gaas", которого цитирует Rus.ERR.
В сентябре председатель правления "Eesti Gaas" Маргус Каазик сказал, что этой зимой цены на газ в Эстонии будут намного ниже, чем в прошлом году, поскольку европейские резервуары заполнены более чем на 90%, а латвийские - более чем на 80%.
В Эстонии с октября по март государство компенсирует потребителям 80% той части среднемесячной цены на газ, которая превышает 80 евро за мегаватт-час без налога с оборота, то есть 0,7744 евро за кубометр.