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ФК "Alliance" проиграл сверхважную с точки зрения сохранения места в первой лиге встречу

Эрик Гамзеев
, журналист
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Надежда тренера Эрика Штейнберга на то, что "Alliancе" окажется нынче в первой лиге более конкурентоспособным, чем в прошлом году, не оправдалась.
Надежда тренера Эрика Штейнберга на то, что "Alliancе" окажется нынче в первой лиге более конкурентоспособным, чем в прошлом году, не оправдалась. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-вирумааский ФК "Alliance" в воскресенье на домашнем поле "Kiviõli Arena" уступил со счетом 3:4 таллиннскому "Legion", и теперь состоящую из молодых ида-вируских футболистов команду спасти от вылета из первой лиги может только очень большое чудо.

В борьбе за то, чтобы подняться с последнего места и избежать прямого вылета из лиги, это игра была крайне важна. Перед встречей "Alliance" имел 16 очков и занимал последнее место, а "Legion", набравший 18 очков, занимал предпоследнее место в лиге. Теперь, когда провести осталось всего три игры, эти команды разделяют уже пять очков.

После счета 0:1 не в пользу идавирусцев Константин Павлов и Аркадий Бутенко забили по одному голу и к 50-й минуте встречи вывели команду Ида-Вирумаа вперед, однако затем хозяева поля пропустили три гола подряд. На первой дополнительной минуте Григорий Мицук забил, правда, один ответный гол, однако это не спасло команду от поражения.

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