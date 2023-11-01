Ида-вирумааский ФК "Alliance" в воскресенье на домашнем поле "Kiviõli Arena" уступил со счетом 3:4 таллиннскому "Legion", и теперь состоящую из молодых ида-вируских футболистов команду спасти от вылета из первой лиги может только очень большое чудо.
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ФК "Alliance" проиграл сверхважную с точки зрения сохранения места в первой лиге встречу
В борьбе за то, чтобы подняться с последнего места и избежать прямого вылета из лиги, это игра была крайне важна. Перед встречей "Alliance" имел 16 очков и занимал последнее место, а "Legion", набравший 18 очков, занимал предпоследнее место в лиге. Теперь, когда провести осталось всего три игры, эти команды разделяют уже пять очков.