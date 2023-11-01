Чт, 2.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Алутагузеская ель станет рождественской елью Тарту

Северное побережье
Facebook
Comments
Ель, растущая в деревне Сяллику, оказалась самой красивой из предложенных.
Ель, растущая в деревне Сяллику, оказалась самой красивой из предложенных. Фото: Inga Kiudorf

В этом году на Ратушной площади Тарту будет стоять рождественская ель из волости Алутагузе, Ида-Вирумаа, сообщает тартуский городской сайт.

Город Тарту ждал предложений по ели от проживающих в радиусе 100 километров землевладельцев, которые по каким-либо причинам планируют в ближайшее время срубить дерево. Из десяти предложенных самой красивой была признана растущая на недвижимости Парика в деревне Сяллику в Алутагузе ель с ее широкой и раскидистой кроной.

Ель высотой почти 18 метров растет слишком близко к соседнему зданию, поэтому семья пожелала распрощаться с деревом.

Рождественская ель прибудет на Ратушную площадь Тарту 28 ноября.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх