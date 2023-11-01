Алутагузеская ель станет рождественской елью Тарту

Город Тарту ждал предложений по ели от проживающих в радиусе 100 километров землевладельцев, которые по каким-либо причинам планируют в ближайшее время срубить дерево. Из десяти предложенных самой красивой была признана растущая на недвижимости Парика в деревне Сяллику в Алутагузе ель с ее широкой и раскидистой кроной.