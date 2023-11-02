Двенадцатилетняя художница Ксения Хансман удивила учителей и учеников

Ксения Хансман учится на втором курсе у педагога Марины Мельник, рисует не только в классе, но и дома. Особенно ее увлекает компьютерная графика, которой она посвящает часы досуга. Показав домашнее творчество в школе, покорила педагогов не только качеством исполнения, но прежде всего своими идеями и глубиной размышлений, которые нашли отражение в ее работах.