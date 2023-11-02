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Двенадцатилетняя художница Ксения Хансман удивила учителей и учеников

Ирина Кивисельг
, журналист
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Ксения Хансман на открытии первой в ее жизни персональной экспозиции.
Ксения Хансман на открытии первой в ее жизни персональной экспозиции. Фото: Erakogu

В Ахтмеской школе искусств открылась персональная выставка рисунков Ксении Хансман - впервые в истории учебного заведения стены галереи предоставили начинающему автору.

Ксения Хансман учится на втором курсе у педагога Марины Мельник, рисует не только в классе, но и дома. Особенно ее увлекает компьютерная графика, которой она посвящает часы досуга. Показав домашнее творчество в школе, покорила педагогов не только качеством исполнения, но прежде всего своими идеями и глубиной размышлений, которые нашли отражение в ее работах.

- Талантливые ученики показывают свои творения, как правило, на общих выставках, обычно это старшекурсники или выпускники, - комментирует заведующий художественным отделением АШИ Александр Дикушенко. - Ксении всего 12 лет и она только начинает постигать изобразительное искусство, но ее рисунки действительно достойны внимания - очень содержательные, я бы даже сказал, во многом философские. 

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