Фестиваль Мравинского продолжат камерные концерты

Нынешний фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения и 35-летию памяти выдающегося дирижера XX века, для которого Нарва и Нарва-Йыэсуу на протяжении трех десятилетий жизни служили духовной нишей. Именно 35 лет назад в Нарва-Йыэсуу состоялся первый концерт в память о Мравинском с участием артистов легендарного оркестра Ленинградской филармонии, которым полвека руководил маэстро.

Предстоящие камерные концерты познакомят слушателей с впечатляющим интернациональным составом исполнителей: солисты оркестра "Kymi Sinfonietta" из Финляндия, воспитанник петербургского профессора Александра Станга скрипач Сергей Тютюник и выпускник Музыкального университета Карлсруэ и Академии Сибелиуса в Хельсинки виолончелист Оливер Эрлих в партнерстве с ведущей эстонской пианисткой молодого поколения Аге Юрикас представят жемчужины камерной музыки двух братьев по духу - Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

- В честь 150-летия со дня рождения Рахманинова прозвучит знаменитый "Вокализ", а также его Элегическое трио №2, созданное 130 лет назад как отклик на кончину 6 ноября 1893 года старшего друга и наставника Петра Ильича Чайковского, - подчеркнул директор фестиваля Анатолий Щура. - Именно Чайковский, наряду с Шостаковичем, был любимым композитором дирижера Мравинского.