Чт, 2.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Юные художники создают картины под музыку

Ирина Кивисельг
, журналист
Facebook
Comments
На прошлом конкурсе Елене Сохранновой, Аймару Кристерсону и Аале Гитт тоже было непросто - оценивали более 400 работ из шести школ городов Эстонии и девяти зарубежных.
На прошлом конкурсе Елене Сохранновой, Аймару Кристерсону и Аале Гитт тоже было непросто - оценивали более 400 работ из шести школ городов Эстонии и девяти зарубежных. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Ахтмеской школе искусств заканчивается прием работ на ХV международный конкурс детского рисунка "Искусство: игра или творчество?". Жюри приступит к оцениванию 15 ноября, а итоговая выставка откроется 15 декабря, и на этот раз событие выйдет за пределы учебного заведения.

По словам организаторов, помимо кохтла-ярвеских школ, активно стараются нарвитяне - оттуда уже получили несколько десятков рисунков. Сейчас ждут посылки из других городов и стран, ведь этот конкурс, который проходит в Ахтме раз в два года, давно знают и любят. Традицию не прервала даже пандемия.

- Информацию давно разослали, но, как обычно и бывает, многие ждут до последнего момента, - поделился руководитель художественного отделения Ахтмеской школы искусств Александр Дикушенко. - Мы не против, главное, что юные художники готовы поделиться своими мыслями и видением. Уверен, что будет очень интересно, потому что подтема конкурса - "Слушая музыку". Что слушают современные дети и какие ассоциации и эмоции музыка вызывает у детей, что они представляют в это время? Очень обширная тема, позволяющая использовать любые сюжеты, техники и жанры.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Культура
Наверх