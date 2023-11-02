Юные художники создают картины под музыку

По словам организаторов, помимо кохтла-ярвеских школ, активно стараются нарвитяне - оттуда уже получили несколько десятков рисунков. Сейчас ждут посылки из других городов и стран, ведь этот конкурс, который проходит в Ахтме раз в два года, давно знают и любят. Традицию не прервала даже пандемия.

- Информацию давно разослали, но, как обычно и бывает, многие ждут до последнего момента, - поделился руководитель художественного отделения Ахтмеской школы искусств Александр Дикушенко. - Мы не против, главное, что юные художники готовы поделиться своими мыслями и видением. Уверен, что будет очень интересно, потому что подтема конкурса - "Слушая музыку". Что слушают современные дети и какие ассоциации и эмоции музыка вызывает у детей, что они представляют в это время? Очень обширная тема, позволяющая использовать любые сюжеты, техники и жанры.