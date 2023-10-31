Задерживается возобновление работы Аувереской электростанции

На 274-мегаваттной электростанции в Аувере в конце августа возникли проблемы с теплообменниками. Авария была настолько масштабной, как пишет Rus.Postimees, что устранить ее до начала ежегодного ремонта, запланированного на 25 сентября, не удалось.

По словам руководителя "Enefit Power" Андреса Вайнола, основные масштабные работы по техническому обслуживанию и монтажу на данный момент выполнены, но еще требуется дополнительное время на настройку и тестирование в разных режимах.