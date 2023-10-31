Задерживается возобновление работы Аувереской электростанции

Техобслуживание и ремонт Аувереской электростанции, которые планировалось завершить 28 октября, продлеваваются до 13 ноября, о чем пишет Rus.Postimees.
На 274-мегаваттной электростанции в Аувере в конце августа возникли проблемы с теплообменниками. Авария была настолько масштабной, как пишет Rus.Postimees, что устранить ее до начала ежегодного ремонта, запланированного на 25 сентября, не удалось.
По словам руководителя "Enefit Power" Андреса Вайнола, основные масштабные работы по техническому обслуживанию и монтажу на данный момент выполнены, но еще требуется дополнительное время на настройку и тестирование в разных режимах.
"В ходе прошлогодних плановых ремонтных работ были заменены два теплообменника станции, что существенно помогло повысить надежность электростанции. Например, в первом полугодии 2023 года надежность станции превысила показатель в 90 процентов. Во время текущей остановки мы также заменили два последних теплообменника", - рассказал Вайнола.