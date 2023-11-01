Торговые сети стали давать меньше информации на русском языке

Немецкий дискаунтер "Lidl", вышедший на эстонский рынок в марте прошлого года, с момента открытия представляет информацию в своих магазинах только на эстонском языке. Другие сети тоже постепенно сокращают информацию для покупателей на русском языке, о чем рассказывает ERR.

Например, "Maxima" прекратила маркетинг на русском языке после начала войны на территории Украины. Торговая сеть сообщает, что в Ида-Вирумаа клиенты жалуются, что плохо понимают сообщения и суть кампаний. "Было бы проще и эффективнее общаться на двух языках, но мы решили этого не делать", - заявил представитель "Maxima", которого цитируют новостные порталы ERR и Rus.ERR.