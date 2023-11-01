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Торговые сети стали давать меньше информации на русском языке

Северное побережье
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Торговый зал магазина "Lidl".
Торговый зал магазина "Lidl". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Информации на русском языке в магазинах крупных торговых сетей и на их рекламных буклетах становится все меньше, что нравится не всем покупателям, как отмечает в своей публикации новостной портал Rus.ERR.

Немецкий дискаунтер "Lidl", вышедший на эстонский рынок в марте прошлого года, с момента открытия представляет информацию в своих магазинах только на эстонском языке. Другие сети тоже постепенно сокращают информацию для покупателей на русском языке, о чем рассказывает ERR.

Например, "Maxima" прекратила маркетинг на русском языке после начала войны на территории Украины. Торговая сеть сообщает, что в Ида-Вирумаа клиенты жалуются, что плохо понимают сообщения и суть кампаний. "Было бы проще и эффективнее общаться на двух языках, но мы решили этого не делать", - заявил представитель "Maxima", которого цитируют новостные порталы ERR и Rus.ERR.

В сети "Coop" тоже некоторое время назад отказался от добавления информации на русском языке к новым товарам под собственной торговой маркой. "В рекламных буклетах мы переводим на русский язык только основную информацию о товаре, чтобы русскоязычные люди, в том числе военные беженцы из Украины, имели возможность получить необходимую информацию для принятия решения о покупке", - сказал представитель "Coop".

Подробнее - в публикации на портале Rus.ERR.

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