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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Выходные в Кохтла-Ярве не обошлись без побоев

29-31 октября 2023 г.
Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

29 октября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве избили 49-летнего мужчину.

30 октября в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Л. Койдула в Кохтла-Ярве во время конфликта пьяный 39-летний мужчина ударил свою сожительницу.

В тот же день в полицию сообщили, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве некий мужчина толкнул 28-летнюю женщину.

Точные обстоятельства происшествий полиция установит в рамках уголовного производства.

В Силламяэ мужчину, угрожавшего ножом, взяли под арест

Полиция возбудила уголовное дело по факту того, что 30 октября на улице Кеск в городе Силламяэ 42-летний мужчина держал в руке нож, чем встревожил находившихся поблизости людей. Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

Пьяный мужчина ударил сожительницу

31 октября в полицию сообщили, что на улице Кеск в Силламяэ пьяный 36-летний мужчина ударил свою сожительницу. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

В Алутагузе из гаража украли шины

31 октября в полицию сообщили, что из гаража в волости Алутагузе были украдены два комплекта зимних шин. Ущерб, причиненный кражей, составляет 1000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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