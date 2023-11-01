СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Выходные в Кохтла-Ярве не обошлись без побоев

29 октября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве избили 49-летнего мужчину.
30 октября в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Л. Койдула в Кохтла-Ярве во время конфликта пьяный 39-летний мужчина ударил свою сожительницу.
В тот же день в полицию сообщили, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве некий мужчина толкнул 28-летнюю женщину.
Точные обстоятельства происшествий полиция установит в рамках уголовного производства.
В Силламяэ мужчину, угрожавшего ножом, взяли под арест
Полиция возбудила уголовное дело по факту того, что 30 октября на улице Кеск в городе Силламяэ 42-летний мужчина держал в руке нож, чем встревожил находившихся поблизости людей. Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
Пьяный мужчина ударил сожительницу
31 октября в полицию сообщили, что на улице Кеск в Силламяэ пьяный 36-летний мужчина ударил свою сожительницу. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
В Алутагузе из гаража украли шины
31 октября в полицию сообщили, что из гаража в волости Алутагузе были украдены два комплекта зимних шин. Ущерб, причиненный кражей, составляет 1000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.